Puștiul-minune de la Hollywood nu dezamăgește. Încă un rol memorabil

„Mi-am dorit să joc în filme de când aveam cinci ani. Atunci am jucat pentru prima dată într-un film, în Smurf 2... Și părinţii mei m-au întrebat dacă vreau să joc în filme şi am zis da”. Așa pare să se fi născut un nou copil-minune al cinematografiei. Se numește Jacob Tremblay, este canadian și acum are 11 ani (e născut pe 5 octombrie 2006). S-a făcut remarcat însă în 2016, cu rolul extraordinar pe care l-a jucat, la nouă ani, în producția „Room”, alături de Brie Larson. Pentru acest rol, Critics Choice Awards l-a desemnat pe Jacob Tremblay cel mai bun tânăr actor de la Hollywood.

În 2016, la ceremonia premiilor Oscar Foto: Instagram

Iar între timp, copilul îndrăgostit de actorie pare să-și urmeze visul. În 2016 a jucat în comedia Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie. A avut o apariție și într-un episod al serialului de comedie produs de Fox The Last Man on Earth. În aceleași an a avut un rol și în filmul horror Before I Wake, unde a jucat alături de Kate Bosworth și Thomas Jane. A apărut și în thriller-ul psihologic Shut In, i-a dat viață lui Wes Firth în filmul de aventuri Burn Your Maps, unde a jucat cu Vera Farmiga și Marton Csokas.

Jacob Tremblay și Brie Larson în „Room” (2015)

În 2017, Tremblay l-a întruchipat pe Peter Carpenter în drama The Book of Henry (regia Colin Trevorrow), unde le-a avut drept colege de platou pe Naomi Watts și Maddie Ziegler.

Însă odată cu rolul lui August Pullman din Minunea (regia Stephen Chbosky), film ce are la bază cartea omonimă a lui R.J. Palacio, Jacob Tremblay își reconfirmă talentul și sensibilitatea extraordinare arătate în urmă cu doi ani în Room. Și are, în film, o companie pe măsură: Julia Roberts și Owen Wilson. A fost nominalizat pentru acest rol, din nou, la Critics Choice Awards pentru cel mai bun tânăr actor în rol principal.

Julia Roberts și Jacob Tremblay Foto: Instagram

Tânărul actor este literalmente o minune a ecranului în acest film. Tremblay îi dă viață personajului Auggie Pullman, un băiat cu o malformație facială gravă, care, după mai multe operații și după ce a studiat acasă împreună cu mama sa, își face curajul de a merge din clasa a cincea la o școală obișnuită, unde, pentru început, are de înfruntat prejudecățile și batjocura colegilor.

Pentru a pregăti acest rol, Jacob a luat legătura cu un grup de copii cu diformități faciale (este vorba de sindromul genetic Treacher Collins). Le-a cerut să-i scrie despre experiențele lor sau despre orice ar vrea să se știe despre ei. Și înainte de a filma o scenă, Jacob obișnuia să citească una dintre acest scrisori. Cea care l-a impresionat cel mai mult a fost a unui băiat care spunea că ori de câte ori cineva se zgâia la el simțea că pur și simplu se micșorează.

După ce a terminat filmările, Jacob a fost să se întâlnească cu prietenii lui pe care îi știa din scrisori. „A fost chiar mișto”, a spus tânărul într-un interviu. De altfel, Jacob a postat o fotografie și un mesaj și pe contul său de Instagram:

„Ieri a fost una dintre cele mai speciale seri din viața mea. Am putut, în sfârșit, să văd filmul Minunea împreună cu tinerii de la @SickKidsToronto care m-au ajutat să-l joc pe Auggie. Am putut în sfârșit să le mulțumesc pentru că mi-au împărtășit experiențele lor foarte personale despre cum e să ai o diformitate facială. N-aș fi putut să-l joc pe Auggie fără ei. Am avut scrisorile și fotografiile lor cu mine în fiecare zi, ca să le pot reciti și să simt ce simțeau ei. Niciodată n-aș putea să vă mulțumesc îndeajuns, mulțumesc din adâncul inimii mele pentru că ați fost cu mine în fiecare zi. Mulțumesc!”

Foto: Instagram

Filmul „Minunea”, care rulează și în cinematografele din România, este o peliculă despre ce înseamnă să fii bun și tolerant; despre ce înseamnă să-l descoperi, să-l înțelegi și să-l accepți pe cel de lângă tine, indiferent cum arată el. Este un film despre relațiile interumane și despre greutățile prin care le are de întâmpinat întreaga familie. Și nu în ultimul rând e un film despre curaj și tărie morală. Despre a nu te lăsa copleșit și descurajat. Filmul a lansat, de altfel, și o campanie anti-bullying, „Alege să fii bun”.

Foto: Instagram

Dacă în Room l-am văzut pe Jacob Tremblay cu părul lung, de data aceasta suferă o transformare radicală. A petrecut de fiecare dată, la filmări, mai bine de două ore în cabina de machiaj pentru a se transforma pentru rolul său. Grație machiajului (filmul are, de altfel, nominalizări la mai multe premii importante, cele mai multe pentru machiaj), tânărul actor de 11 ani este de nerecunoscut. A purtat o mască specială, din silicon, foarte scumpă, de altfel. Dura aproape două ore pentru a-i fi pusă și încă jumătate de oră pentru a o da jos. Uneori îi provoca mâncărimi, alteori îi era prea cald cu ea, dar, spune băiatul, dacă ar trebui să o poarte din nou, n-ar sta pe gânduri. Filmările au durat două luni și, mărturisește Jacob, au fost o mare experiență. (mai multe fotografii cu masca, aici)

„Cum a fost când te-ai privit prima oară în oglindă ca Auggie?”, a fost întrebat Jacob de o publicație de specialitate. „M-am gândit că e atât de reală! Uitându-mă în oglindă mi-a fost de folos să înțeleg și să-mi folosesc imaginația pentru a deveni Auggie”, a declarat Jacob.

Cu Julia Roberts spune că i-a plăcut foarte mult să lucreze, că foarte naturală, a intrat foarte ușor în pielea personajului și asta l-a ajutat și pe el.

Jacob Tremblay și surorile sale Foto: Instagram

Părinţii lui Jacob nu au, însă, nicio legătură cu lumea show-businessului. Tatăl său este detectiv, iar mama casnică. Dar copiii Trambley par să aibă o relație specială cu lumina reflectoarelor. Înaintea lui Jacob, sora sa mai mare, Emma, jucase deja alături de actori celebri de la Hollywood, cum ar fi Robert Downey Jr sau Matt Damon, iar mai nou, și sora sa mai mică, Erica, a intrat în lumea filmului.

Jabob Tremblay și părinții Foto: Instagram

Noul copil minune al Hollywood-ului are, însă, planuri mari: „Îmi place să scriu, pentru că atunci când voi fi mare, am să fiu scenarist şi producător. (Reporter: Ai deja idei? Ai început să scrii?) Da, dar nu cred că ar trebui să ţi le spun, pentru că nu vreau să vină vreun Steven Spielberg sau J.J Abrams să facă milioane de dolari după ideile mele”, răspundea puștiul, plin de haz, într-un interviu de acum trei ani.

Pe contul de Instagram are deja aproape 700.o00 de urmăritori. Poate tocmai de aceea, Jacob a simțit nevoia să arate în ce companie selectă a fost până acum - cea a unor „femei minunate, care și-au împărțit talentul incredibil” cu el și cărora micul actor le mulțumește pentru că l-au învățat cum să fie mai bun. Toate au jucat pe ecran roluri de mame pentru Jacob. În total, ele au primit trei Oscaruri și opt nominalizări la Oscaruri. În mod cert, copilul-minune al Hollywood-ului își începe cariera sub cele mai bune auspicii:

