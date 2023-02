NETUARIE aduce reduceri de 50% abonamentelor de internet, timp de 6 luni

În perioada 13-28 februarie, la DIGI revine campania „NETUARIE”, luna internetului super rapid, care aduce clienților noi și existenți o reducere de 50% din valoarea facturii, în primele 6 luni, la contractarea sau efectuarea unui upgrade pentru pachetul de internet fix;

Oferta este disponibilă exclusiv online, pe site-ul DIGI.ro și în aplicația mobilă DIGI.ro;

Grupul DIGI este liderul serviciului de internet fix de pe piața autohtonă, cu o cotă de piață de 65% din totalul conexiunilor înregistrate în România.

Campania promoțională „NETUARIE” revine la DIGI în luna februarie și aduce reduceri clienților noi, care contractează unul dintre pachetele disponibile în oferta de servicii de internet fix, și celor existenți, care efectuează un upgrade la abonamentul Fiberlink 1000, pe o perioadă de 24 de luni. În plus, clienții care aleg Fiberlink 1000, pot solicita, gratuit, routerul MESH WIFI6 pentru extra viteză și acoperire.

Astfel, în perioada 13 - 28 februarie 2023, clienții care dețin în prezent serviciul Fiberlink 500 vor beneficia de o reducere de 50% din valoarea abonamentului, în primele 6 luni de la efectuarea upgrade-ului, pentru a experimenta avantajele vitezei superioare oferite de Fiberlink 1000.

În același timp, clienții noi care aleg serviciul de internet se vor bucura de aceeași reducere, timp de jumătate de an, dacă optează pentru unul dintre cele două pachete de internet fix*, Fiberlink 500, la prețul redus de 15 lei (TVA inclus), cu viteze de până la 500 Mbps, respectiv Fiberlink 1000, la prețul redus de 20 lei (TVA inclus), cu viteze de până la 940 Mbps.

Oferta este disponibilă exclusiv online, pe site-ul DIGI.ro și în aplicația mobilă DIGI.ro, iar reducerea se va aplica pe factura lunii următoare**.

* După primele 6 luni, valoarea lunară, în funcție de tipul de abonament ales, va fi următoarea: 30 lei (TVA inclus) pentru Fiberlink 500 și 40 lei (TVA inclus) pentru Fiberlink 1000.

**Reducerea nu se aplică echipamentelor (routere) și produselor noi aflate în stadiul de precomandă și nu se cumulează cu alte oferte.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Digi24 FM și serviciul de content Digi Online.