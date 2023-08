Britney Spears divorțează după 14 luni de mariaj. Sam Asghari, partenerul de viață al artistei, a depus actele de divorț

Soțul lui Britney Spears, Sam Asghari, cere divorțul la 14 luni după ce s-a căsătorit cu artista. Cei doi și-au pus pirostriile în iunie 2022, la doar șase luni după ce s-a încheiat tutela care îi controlase viața. Britney și Sam s-au cunoscut pe platoul de filmare al videoclipului „Slumber Party”, notează The Guardian.

O persoană familiarizată cu dosarul, care este apropiată de Asghari, dar nu este autorizată să vorbească în public, a confirmat că depunerea actelor a avut loc miercuri, la câteva ore după ce mai multe publicații, inclusiv TMZ și revista People, au raportat că cei doi s-au separat în urma unor certuri și a unor acuzații de infidelitate.

Spears s-a căsătorit cu Asghari la casa ei din Thousand Oaks, California, pe 9 iunie 2022, în fața unor invitați printre care Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton și Madonna. Nunta a fost văzută ca o piatră de hotar în viața ei proaspăt recuperată după dizolvarea cu doar șase luni mai devreme a tutelei judecătorești care i-a controlat viața timp de mai bine de 13 ani.

Superstarul pop a început să se întâlnească cu Asghari, un model și actor, când a apărut în videoclipul ei pentru piesa Slumber Party în 2016.

Ea și-a exprimat dorința de a se căsători cu Asghari, acesta fiind unul din motivele pentru care dorea încetarea constrângerii conservatoare, despre care a spus că o împiedică să își vadă de viață. Cei doi și-au anunțat logodna în septembrie 2021, atunci când a devenit clar că ea va fi eliberată de tutela, care s-a și încheiat apoi în noiembrie.

Spears a spus că a pierdut o sarcină în mai 2022, cu aproximativ o lună înainte de a se căsători.

Zvonurile despre certurile cuplului au crescut în ultimele luni

Căsnicia lor a fost prima pentru Asghari, în vârstă de 29 de ani, și a treia pentru cântăreața în vârstă de 41 de ani. Ea a fost căsătorită mai puțin de trei zile în 2004 cu prietenul din copilărie Jason Alexander, care a încercat să și blocheze nunta artistei cu Asghari și ulterior a fost condamnat pentru încălcare de proprietate și agresiune.

În 2004, artista s-a căsătorit cu dansatorul Kevin Federline. Căsnicia lor de trei ani a venit într-un moment de control intens al mass-media și de zvonuri și îngrijorări în creștere legate de sănătatea ei mintală. Federline este tatăl celor doi fii adolescenți ai săi și are custodia băieților, cu care s-a mutat recent în Hawaii.

Spears a fost plasată în tutela condusă de tatăl ei, în 2008. La început a continuat să lanseze discuri, să facă videoclipuri și să cânte live, având inclusiv o rezidență de succes în Las Vegas. Dar, pe măsură ce a apărut mai rar în public, fanii au început să ceară ca ea să fie eliberată de sun controlul tatălui său, și totul s-a transformat într-o mișcare majoră care a primit numele #FreeBritney.

Nici Sam Asghari nu a scăpat de conspirațiile legate de Britney, fiind o perioadă în care acesta era acuzat că ar fi sechestrat-o pe artistă.

De la încheierea tutelei, Spears a avut o colaborare cu Elton John în 2022, dar nu a cântat live de ani de zile și nici nu a anunțat că ar avea planuri de a face acest lucru.

Cartea de memorii a lui Britney Spears, The Woman in Me, este programată să fie lansată în octombrie.

