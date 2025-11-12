Cântăreața Adele va debuta într-o producție semnată Tom Ford. Ce film îi propune designerul de modă și regizorul american

Adele va debuta ca actriță în noul film al lui Tom Ford. Potrivit Deadline, al treilea lungmetraj al designerului de modă și regizorului va fi o adaptare a romanului „Cry to Heaven” din 1982 al Annei Rice, un dramă care se petrece în Italia secolului al XVIII-lea.

Cântăreața va juca alături de actorii Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Thandiwe Newton, Colin Firth, Mark Strong, Hunter Schafer, Daryl McCormack, George MacKay, Paul Bettany și Owen Cooper, vedeta din Adolescence. Tânărul de 15 ani, care a devenit unul dintre cei mai tineri câștigători ai unui premiu Emmy pentru rolul său din drama Netflix, va apărea în adaptarea lui Emerald Fennell după „Wuthering Heights/La răscruce de vânturi”.

Povestea urmărește doi colaboratori improbabili care încearcă să reușească în lumea operei: un nobil venețian și un maestru castrat din Calabria. Alice Hoffman, de la New York Times Book Review, a descris-o ca fiind „îndrăzneață și erotică, plină de lux, tensiune sexuală și muzică”, în timp ce Joseph McLellan, de la Washington Post, a numit-o „o privire captivantă asupra unei lumi fascinante și puțin cunoscute”.

Filmul va fi al treilea film al lui Ford, după adaptarea nominalizată la Oscar a romanului lui Christopher Isherwood, „A Single Man”, și thrillerul cu dublă narațiune „Nocturnal Animals”, cu Amy Adams în rolul principal.

În 2023, Ford a declarat că acum este mai interesat de film decât de modă.

„Cry to Heaven” urmează unei serii de adaptări TV recente ale Anne Rice, inclusiv o nouă versiune a „Interview with the Vampire”, „Mayfair Witches” și „Talamasca: The Secret Order”.

Editor : Sebastian Eduard