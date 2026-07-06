Două mari case de modă se luptă pentru ținutele lui Taylor Swift la „nunta deceniului”. Se profilează o câștigătoare

Printr-o lovitură de maestru a casei de modă Christian Dior, atât Taylor Swift, cât şi Travis Kelce au purtat ţinute haute couture concepute de directorul de creaţie al casei pariziene, Jonathan Anderson, la nunta lor din New York, oferind astfel acestui brand un avantaj important în rivalitatea sa tot mai acerbă cu Chanel pentru a-şi asigura cele mai râvnite colaborări cu vedete, informează Reuters.

Deşi nu fost publicate încă fotografii de la acea ceremonie de la Madison Square Garden, strict controlată din punct e vedere mediatic, crearea rochiei de mireasă pentru Taylor Swift - fără îndoială cea mai importantă comandă nupţială pentru industria modei din acest deceniu - reprezintă o mare victorie pentru designerul Jonathan Anderson, în vârstă de 41 de ani, dornic să îşi dovedească valoarea la doar un an după ce a preluat funcţia de director de creaţie al casei franceze Dior, specializată în produse de lux.

Matthieu Blazy, directorul de creaţie de la Chanel, de asemenea numit recent în această funcţie, a revigorat marca şi şi-a făcut debutul în domeniul modei de lux pentru mirese odată cu rochia cu broderii complexe pe care vedeta pop Dua Lipa a purtat-o la nunta ei din Sicilia, organizată în iunie. Însă atenţia mediatică extraordinară din jurul căsătoriei cântăreţei americane Taylor Swift va oferi probabil o expunere mult mai mare pentru Dior, una dintre mărcile emblematice ale grupului LVMH, în contextul în care acesta încearcă să revigoreze cererea pe o piaţă a luxului aflată în stagnare. Cei 273 de milioane de urmăritori ai lui Taylor Swift pe Instagram şi baza ei de fani loiali la nivel global îi conferă casei Dior un nivel de vizibilitate pe care puţine campanii de marketing l-ar putea egala.

Platforma de predicţii Kalshi a indicat casa Dior

Casa Dior a dezvăluit că ţinutele de nuntă ale cuplului Taylor Swift - Travis Kelce au fost create în atelierele sale de la numărul 30 de pe Avenue Montaigne din Paris, fiind concepute de Jonathan Anderson în strânsă colaborare cu cei doi miri. Speculaţiile privind rochia de mireasă a cântăreţei americane au fost intense în săptămânile premergătoare ceremoniei de nuntă.

Stella McCartney, unul dintre designerii preferaţi ai cântăreţei Taylor Swfit şi creatoarea de modă Sarah Burton, de la casa Givenchy, erau menţionate ca posibile candidate. Cu toate acestea, platforma de predicţii Kalshi a indicat casa Dior drept favorită înaintea nunţii, iar Oscar de la Renta pe locul al doilea, notează Reuters, citată de Agerpres.

Deşi Taylor Swift poartă articole de la multe mărci de lux, ea participă rar la evenimente de modă şi a susţinut adeseori mărci mai mici sau mai puţin cunoscute. Inelul ei de logodnă, de exemplu, a fost creat de casa independentă de bijuterii Artifex Fine Jewelry. Renumită pentru stilul ei vestimentar tipic american, Taylor Swift a purtat o ţinută Ralph Lauren la şedinţa foto ocazionată de logodna ei, dar, în cele din urmă, a apelat la moda franceză haute couture pentru evenimentul principal din viaţa ei privată - căsătoria cu Travis Kelce.

Rrearea de rochii de mireasă pentru cei bogaţi nu reprezintă o garanţie absolută a succesului pentru brandurile de lux

Jonathan Anderson, un designer originar din Irlanda de Nord, care a petrecut 11 ani la conducerea casei Loewe înainte să ajungă la Dior, a avut deja un sezon de nunţi foarte aglomerat. Numai în ultima lună, Dior a prezentat alte două rochii de mireasă haute couture create de el, purtate de modelul chinez Ming Xi şi starleta braziliană de pe reţelele de socializare Elisa Zarzur.

Momentul în care a fost dezvăluit numele designerului care a creat rochia de mireasă pentru cântăreaţa Taylor Swift a fost unul propice pentru Jonathan Anderson, care prezintă luni, la Paris, colecţia haute couture a casei Dior pentru sezonul toamnă-iarnă. Desigur, crearea de rochii de mireasă pentru cei bogaţi nu reprezintă o garanţie absolută a succesului pentru brandurile de lux, mai ales în contextul în care acestea se confruntă cu o cerere mai slabă din partea consumatorilor.

Lauren Sanchez a purtat o rochie Dolce & Gabbana, realizată pe comandă, la nunta ei cu fondatorul grupului Amazon, miliardarul Jeff Bezos, în cadrul unei fastuoase petreceri de trei zile la Veneţia, anul trecut. Brandul italian Dolce & Gabbana caută modalităţi noi pentru a strânge fonduri şi se află în proces de renegociere a datoriilor cu băncile. Casa de modă Valentino, care a creat o rochie de mireasă specială pentru nunta Nicolei Peltz cu Brooklyn Beckham în 2022, a înregistrat pierderi anul trecut şi, de asemenea, îşi renegociază datoriile cu creditorii săi.

Editor : Liviu Cojan