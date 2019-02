Ozzy Osbourne, spitalizat din cauza gripei. Anunțul făcut de soția starului rock

Muzicianul britanic Ozzy Osbourne a fost spitalizat din cauza unor complicaţii apărute pe fondul gripei, a anunţat soţia lui, Sharon Osbourne, miercuri noapte, pe Twitter.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Osbourne a fost internat pe 4 februarie, la Keck Hospital of University din sudul Californiei.

„Ozzy a fost internat din cauza unor complicaţii ale gripei. Medicii lui consideră că acesta este cel mai bun mod de a-şi reveni mai rapid”, a scris Sharon Osbourne.

La finalul lunii ianuarie, Ozzy Osbourne a anunţat amânarea - din cauza unei infecţii respiratorii şi la recomandarea medicilor - a concertelor din turneul european, pe care urma să le susţină împreună cu Judas Priest.

„Sunt devastat pentru că sunt nevoit să amân segmentul european al turneului meu. Pare că din octombrie totul merge prost. Mai întâi, infecţia cu stafilococ la degetul mare de la mână, acum, gripă şi bronşită. Vreau să prezint scuze fanilor care mi-au fost loiali de-a lungul anilor, trupei şi echipei mele, formaţiei Judas Priest, pentru că v-am dezamăgit. Oricum, promit că turneul cu Judas Priest va avea loc. Este reprogramat chiar acum începând cu luna septembrie. Încă o dată, mă scuz faţă de toată lumea”, a fost mesajul publicat de Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume.

În 2006, a fost inclus în US Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii săi Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. Trupa Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. De asemenea, în 2007, el a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Sursa: news.ro

Etichete:

,

,