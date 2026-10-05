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Exclusiv USR, după desemnarea lui Luca Niculescu: „Nu e o problemă persoana”. Condițiile pentru susținerea noului premier

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BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Din articol
USR va merge la discuții cu Luca Niculescu

USR va participa la discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, însă o eventuală susținere în Parlament va depinde de componența viitorului Cabinet, de programul de guvernare și de majoritatea politică pe care acesta se va baza. Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, a spus luni, la Digi24, că partidul nu are o problemă „cu persoana domnului Niculescu”, dar avertizează că nu va susține un Executiv în care s-ar regăsi membri ai PSD sau persoane pe care USR le consideră apropiate de social-democrați.

„Nu e o problemă persoana domnului Niculescu. Dar trebuie să vedem, înainte de a ne exprima, care este echipa de miniștri. Pentru că, dacă acolo se găsesc, de exemplu, funcționari publici despre care toată lumea știe că sunt istoric legați de PSD, dacă programul de guvernare își va propune niște lucruri despre care știm foarte clar că se pot realiza eventual doar cu depășirea unor praguri bugetare, din bani pe care nu îi avem, adică să reintrăm în acea spirală a cheltuielilor prin care România a mai trecut în 2023-2024, atunci nu e o problemă persoana domnului Niculescu, ci e o problemă ideea întregului guvern”, a declarat Cristian Seidler.

Purtătorul de cuvânt al USR a spus că partidul vrea să afle și care va fi majoritatea parlamentară pe care se va sprijini noul Executiv. El a avertizat că, în cazul unei „majorități de conjunctură”, premierul desemnat ar risca să devină doar „o interfață” a partidelor care îi asigură voturile în Parlament.

„Vrem să vedem care sunt partidele care ar fi majoritatea din spatele domnului Niculescu. Dacă e majoritate de conjunctură, atunci nu va fi decât o interfață domnul Luca Niculescu, în calitate de premier. Dacă majoritatea politică din Parlament, din spatele dânsului, va fi cea PSD-AUR, majoritatea din momentul de față, vedem ce face cu România. Ne interesează un program reformist, categoric, pentru a schimba direcția în care s-a îndreptat România în ultimii ani, aceea de risipă și de stagnare, de lipsă de reforme”, a afirmat Seidler.

USR va merge la discuții cu Luca Niculescu

Întrebat dacă USR va participa la consultările cu premierul desemnat, Seidler a confirmat disponibilitatea partidului pentru dialog. „Cred că vom avea o discuție onestă cu dânsul. În ce locație, în ce zi, la ce oră, astea sunt detalii logistice mai puțin importante”, a spus acesta.

Reprezentantul USR a amintit că partidul a avut o poziție asemănătoare și după o desemnare anterioară, când a acceptat discuțiile înainte de a lua o decizie privind susținerea unui guvern. Seidler a subliniat că, indiferent dacă premierul desemnat se prezintă drept independent, voturile pe care le primește în Parlament îi definesc, în opinia USR, susținerea politică.

„Noi am avut o atitudine similară, în care am spus: stăm de vorbă, nu e o problemă, haideți să vedem mult mai în detaliu ce se poate realiza din punct de vedere politic. Pentru că, atenție, orice om presupus independent, în momentul în care ar primi vot politic în Parlamentul României, într-o instituție politică, ia clar culoarea politică a partidelor care îi acordă votul în Parlament”, a declarat el.

Întrebat dacă USR va avea aceeași poziție cu PNL în privința viitorului guvern, în condițiile în care Ilie Bolojan a afirmat că nu exclude susținerea unui Executiv din care PNL nu ar face parte, Seidler a spus că fiecare formațiune își va lua propria decizie.

„Nu e vorba nici de a merge, nici de a ne despărți. E vorba că fiecare partid are propriile sale considerente politice. Eu le-am spus pe ale noastre. Eu sper, pentru că nu pot să vorbesc în numele PNL-ului, că și ei vor face o analiză mai degrabă similară”, a afirmat purtătorul de cuvânt al USR.

El a reiterat că poziția partidului nu este legată de persoana premierului desemnat, ci de formula politică și de componența viitorului Cabinet. „Nu e despre persoana domnului Luca Niculescu. E despre echipa ministerială, inclusiv. Dacă în acest guvern sau în oricare altul ar fi membri PSD sau surogați de PSD, răspunsul nostru este nu, pentru că nu de asta are nevoie România”, a conchis Cristian Seidler.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare de premier, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat.

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Editor : M.I.

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