Urania Cremene vine la Wonder Family Fest

Componenta educațională a Wonder Family Fest este un pilon important pentru organizatorii celui mai mare festival pentru familii din România, care va avea loc între 31 iulie și 2 august la Wonderland Resort. Continuând tradiția conferințelor și workshopurilor care au avut loc la fiecare dintre edițiile precedente, în 2026 lineup-ului educațional al Wonder Family Fest i se alătură Urania Cremene, cel mai apreciat expert în parenting din România.

Urania va susține workshop-ul De ce nu ascultă copiii? în a doua zi a festivalului, pe 1 august, în sala Riviera. Pe parcursul acestui workshop, părinții vor afla ce se află în spatele refuzurilor și crizelor de nervi ale copilului, dar și cum să seteze limite fără certuri și cu ce să îl înlocuiască pe „NU”. Mai mult, vor descoperi metode simple prin care copilul să coopereze, fără pedepse sau recompense, și soluții practice pentru situațiile dificile de zi cu zi.

Accesul la acest workshop este gratuit pentru persoanele care dețin bilete și abonamente valabile la festival. Detaliile de înscriere și programul vor fi anunțate de organizatori pe https://wonderfamilyfest.ro/program/.

Cu o experiență de peste 25 de ani în training și design educațional, Urania Cremene este cel unul dintre cei mai apreciați experți în parenting din România și creatoarea metodologiei Urania Cremene. După o carieră de succes în mediul corporate, unde a format peste 8.000 de manageri, Urania și-a dedicat activitatea dezvoltării primului program de parenting bazat pe Teoria Autodeterminării. Metodologia sa propune un echilibru între blândețe și fermitate, oferind părinților instrumente practice pentru a pune limite fără pedepse sau recompense.

”Am construit acest festival ca să fie mai mult decât distracție. Fiind dedicat familiilor, ne dorim să oferim și contexte reale de învățare, dialog și dezvoltare pentru părinți și copii deopotrivă. Componenta educațională a devenit, astfel, unul dintre pilonii esențiali ai acestui proiect. Anul acesta Urania Cremene vine pentru prima dată la Wonder Family Fest. Este una dintre cele mai respectate și apreciate voci din domeniul parentingului din România. Suntem convinși că întâlnirea cu părinții va aduce valoare reală și va contribui la ceea ce ne propunem să construim prin acest festival: conexiuni între oameni, familii mai apropiate și experiențe care rămân relevante mult timp după încheierea evenimentului”, spune Darius Mârza, CEO Wonderland Resort.

Ofertă exclusivă de Ziua Copilului, valabilă doar pe 1 iunie

De Ziua Copilului, organizatorii le-au pregătit o mare surpriză celor mici și părinților lor: biletele și abonamentele de acces destinate copiilor au 70% reducere*, în ediție limitată de 3000 bucăți. Prețurile pornesc de la 147 de lei pentru biletele de o zi și 297 de lei pentru abonamentele cu acces general (valabile pentru toate cele trei zile de festival).

Biletele sunt disponibile online, pe www.entertix.ro.

*oferta este valabilă în limita a maximum patru bilete pentru copii și numai cu achiziționarea a cel puțin un bilet de adult într-o singură comandă.

”Dame un GRR” și Lambada, pe scena Wonder Family Fest

Artiști precum Fantomel & Kate Linn, cu “Dame un GRR” și OMERIT (Baha Man), creatorul și interpretul piesei care a făcut furori “Who Let the Dogs Out”, câștigători de premii Grammy și multiple nominalizări, alături de Boney M. Xperience și Kaoma cu hitul inconfundabil “LAMBADA” vor urca pe scena de la Wonderland Resort. Lor li se alătură Rareș, Iuliana Beregoi, Gașca Zurli, Horia Brenciu, Familia Melimi, Alina Sorescu, Geo Da Silva și DJ Emil Lassaria. Experiența scenică va fi completată de momente speciale cu Theo Zeciu, Daniel Cafeluță, Dorian Popa, Mircea Bravo și Părintele Vasile Ioana.

În 2026, Wonder Family Fest aduce noi experiențe, care vor include spații tematice și mai complexe - printre care RemediumLand cu programe interactive pentru copii și adolescenți, zona Vel Pitar - un spațiu dedicat celor mici, dar și celor mari, unde aroma pâinii se împletește cu bucuria jocului și a descoperirii prin “Bakery & Fun”, dar și universul Romfulda, care aduce bucăți din povestea laptelui construite în jurul gustului autentic și al momentelor petrecute împreună si zona DIGI Play Area, unde va puteti relaxa si juca impreuna cu familia.

Festivalul care aduce generațiile împreună

Wonder Family Fest este primul festival din România construit integral în jurul conceptului de familie, reunind părinți, copii, adolescenți și bunici într-un univers dedicat distracției și relaxării. Spațiul generos al Wonderland Resort, infrastructura modernă și diversitatea activităților transformă festivalul într-o experiență completă, care depășește granițele unui eveniment obișnuit și devine o veritabilă vacanță. Ediția 2025 a atras aproape 60.000 de participanți.

Wonder Family Fest este un eveniment marca Wonderland Resort by Darius Mârza

