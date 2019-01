2018 - cel mai călduros an din istoria Ungariei. Temperatura medie la nivel național a fost 11.99 grade Celsius

2018 a fost cel mai călduros an înregistrat în Ungaria de la începutul consemnării observaţiilor meteorologice, în 1901, a anunţat luni Serviciul Naţional de Meteorologice (OMSZ), citat de Xinhua.

Foto: Guliver/GettyImages

"Temperatura medie a anului trecut la nivel naţional a fost de 11,99 grade Celsius", a anunţat OMSZ. "Aceasta depăşeşte cu 1,66 grade Celsius valoarea normală înregistrată între 1981 şi 2010", a adăugat serviciul de meteorologie.Potrivit OMSZ, "2018 a început cu o lună ianuarie foarte blândă, doar februarie şi martie fiind mai reci în comparaţie cu media din ultimii ani".Anul a continuat cu două luni, aprilie şi mai, călduroase, ceea ce a făcut ca primăvara lui 2018 să fie a treia cea mai călduroasă de la începutul înregistrărilor meteorologice din Ungaria, potrivit OMSZ.Pe parcursul verii, august a fost cea mai fierbinte lună, iar temperaturile consemnate toamna care a urmat au fost de asemenea semnificativ mai ridicate în comparaţie cu valorile medii."Vara trecută au fost trei valuri de căldură importante, temperaturile maxime zilnice depăşind 30 de grade Celsius timp de 51 de zile consecutive în unele zone ale Ungariei", se arată în comunicatul OMSZ.În pofida vremii în general călduroase, Ungaria s-a confruntat anul trecut cu front de aer rece major, la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie. Ca urmare, media temperaturilor minime la nivel naţional s-a menţinut timp de zece zile în jurul valorii de minus 9 grade Celsius.Copernicus, serviciul privind schimbările climatice al Uniunii Europene, a anunţat luni că 2018 a fost al patrulea cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice, continuându-se astfel seria anilor caniculari, provocată de creşterea concentraţiilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă în urma activităţilor umane. Temperaturile medii înregistrate la suprafaţa Pământului au fost de 14,7 grade Celsius în 2018, cu 0,2 grade Celsius sub nivelul celor din 2016, cel mai călduros an înregistrat vreodată, se arată în prima evaluare a temperaturilor la nivel global, bazată pe datele colectate de-a lungul întregului an. Raportul Copernicus confirmă prognozele date publicităţii în luna noiembrie de Organizaţia Meteorologică Mondială, conform cărora 2018 va fi al patrulea cel mai călduros an din istorie.

Sursa: Agerpres

