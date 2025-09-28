Live TV

Cea mai rece dimineață de septembrie din țară. La Miercurea-Ciuc au fost -6,4 grade Celsius

Data actualizării: Data publicării:
frunza inghetata
Foto: Guliver / Getty Images

 Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional.

Și în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Topliţa şi minus 1,4 grade Celsius, la staţia de munte Bucin, potrivit meteorologului de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, citat de Agerpres. 

Singura excepţie o reprezintă staţia meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Meteorologul a explicat că aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică.

De asemenea, în mai multe locuri din judeţ s-a semnalat şi brumă.

În nopţile următoare, vremea se va menţine rece, urmând ca apoi temperaturile să crească uşor.

Valorile înregistrate duminică sunt obişnuite în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, şi i-a determinat pe mulţi locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parţial, în unităţi de învăţământ şi la spital.

Potrivit informaţiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, şi în apartamentele racordate la sistemul centralizat.

Citește și: VIDEO Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor

