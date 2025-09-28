Vin ploile în aproape toată țara, iar la munte sunt anunțate lapoviță și ninsori. La altitudini mari se poate depune și strat de zăpadă, iar temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei până spre jumătatea lunii octombrie, potrivit meteorologilor.

Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24: „Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara”.

Potrivit acestuia, „prin Transilvania și zona de munte vor fi și moderate cantitativ, în sensul că așteptăm să se acumuleze pe alocuri și 15 l/m²”.

De asemenea, meteorologul a precizat că „circulația aerului se va reorienta în zilele următoare din sector nord-estic, ceea ce înseamnă pătrunderea unui aer mai rece, polar, dinspre Câmpia Rusă”. El a adăugat că „din acest motiv, vremea va fi rece la altitudini de peste 1.800 metri”.

„Luni spre marți ne așteptăm și la lapoviță și ninsori și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”, a mai afirmat meteorologul ANM.

Până pe 8-10 octombrie temperaturile vor rămâne, în general, sub normalul perioadei, fiind „o vreme mai rece decât în mod obișnuit”, a precizat acesta.

