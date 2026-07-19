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Cod roșu de grindină, averse și vijelii în județul Neamț, până la ora 15:00

Data actualizării: Data publicării:
Furtuna, fulgere, ploaie
Foto: Profimedia
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Meteorologii au emis duminică un cod roșu de grindină, vijelie și frecvente descărcări electrice, valabil până la ora 15:00, pentru zece localități din județul Neamț.

Astfel, potrivit avertizării Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 14:20 - 15:00 se vor semnala grindină de mari dimensiuni (5...7 cm), averse torențiale (peste 50...60 l/mp), frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de peste 90 km/h)..

Sunt vizate zece localități din județul Neamț:

  • Grumăzești,
  • Bodești,
  • Petricani,
  • Girov,
  • Crăcăoani,
  • Bălțătești,
  • Ștefan cel Mare,
  • Ghindăoani,
  • Negrești,
  • Dobreni

Mai multe avertizări de vreme severă sunt în vigoare în această perioadă, în timp ce România se confruntă simultan cu un val de caniculă și episoade de instabilitate atmosferică. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius în sudul țării, însă de marți vremea începe să se răcească, iar spre finalul săptămânii nopțile vor deveni neobișnuit de reci pentru această perioadă, cu minime de până la 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

Editor : B.E.

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