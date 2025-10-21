Live TV

Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie. Estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni

copaci-toamna-frunze
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 21 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 20 octombrie - 17 noiembrie.

Săptămâna 20 - 27 octombrie

Temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice acestei săptămâni, posibil ușor mai scăzute în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și sud-vestice și în general deficitare în restul țării.

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, în toată țara. De asemenea, regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara.

Săptămâna 03 - 10 noiembrie

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru acest interval în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în sudul și centrul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele obișnuite.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie

Mediile valorile termice se vor situa în jurul celor obișnuite pentru acest interval, în toată țara. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va avea o tendință ușor deficitară în nord-estul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

