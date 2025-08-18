HARTĂ Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile în mai multe regiuni din țară, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, valabil de luni dimineața de la ora 1o până seara la 23.

Potrivit ANM, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp”.

De asemenea, meteorologii menționează că astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40...50 km/h.

A fost emisă și o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ, care va fi valabilă luni, între 14-21.

Sunt vizate județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova.

În zonele menționate „vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70...90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, pe parcursul zilei de luni, până marți dimineața, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice.Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40...50 km/h).

Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Meteorologii informează că în intervalul 18 august, ora 10 - 18 august, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează manifestări de instabilitate atmosferică.

Editor : C.S.