Live TV

Video Stare de alertă în Vrancea, zeci de oameni evacuați din cauza inundațiilor. Meteorologii anunță noi episoade de ploi torențiale

Data actualizării: Data publicării:
inundatii romania
Foto: ISU Buzău

Este stare de alertă în Vrancea. 80 de persoane din localitatea Bogza au primit ordin să plece din case, după ce un râu a ieșit din matcă, iar apa a ajuns în gospodării. Probleme provocate de ploile puternice și viituri au fost si în localități din Prahova, Buzău, Botoșani și Constanța. În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate, iar pericolul nu a trecut. Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt la Apele Române, a spus la Digi24 că în perioada următoare situația se va ameliora, dar mai sunt în vigoare coduri portocalii și galbene de inundații.

„În acest moment situația critică se menține în comuna Sihlea, satul Bogza, din județul Vrancea, acolo unde au fost evacuate 80 de persoane și 50 de gospodării au fost afectate. Vorbim despre o cantitate importantă de precipitații, 65 l/m², care s-a înregistrat în patru ore, inundații de tip flash flood care au dus la o imposibilitate a intervenției rapide. Însă o echipă de la Apele Române este în acest moment și se deplasează la fața locului pentru a acorda sprijin în vederea înlăturării efectelor inundațiilor”, a spus Agiu.

„În același timp, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu valabilă până la ora 12:00 pentru râul Miletin, deci practic s-a prelungit acea avertizare cod portocaliu care expira la ora 9:00, și în continuare, echipele noastre, ca și cele de la nivelul dispeceratelor, monitorizează evoluția situației hidrologice. Avem terenuri inundate, drumuri județene, naționale. În principal, aceste efecte au fost generate de scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie”, a explicat ea.

„Estimăm că în perioada imediat următoare situația se va ameliora, însă atenția noastră rămâne concentrată, ca și echipele care se află în acest moment la fața locului”, a mai spus Agiu.

Elena Mateescu, directoarea ANM, a spus la Digi24 că avertizarea meteorologică generală de cod galben a fost dublată de încă 15 atenționări meteorologice de tip nowcasting de cod galben și 15 de cod portocaliu. Având în vedere dinamica fenomenelor și mai ales în aria avertizată de cod portocaliu, intensitatea fenomenelor când vorbim de cantități de precipitații în mai puțin de o oră de 30-40 l/m² sau vijelii cu rafale de 70-90 km/h, grindină de medi dimensiuni 1-3 cm”.

Ea a precizat că 40 l/m² se apropie de 50% din cât ar trebui să plouă într-o lună iunie în România.

„Astăzi debutăm cu un cod galben în continuare, de la ora 12:00 până în această seară, la ora 21:00 valabil pentru zone din partea de est, sud-est a țării. Vorbim de local zona Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și Carpații Orientali și jumătatea estică a Meridionalilor”, a spus Mateescu.

Ea a adăugat că vor fi „perioade de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, pentru că vorbim în continuare de intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h și, ceea ce este foarte important din perspectiva fenomenelor de instabilitate, cantitățile de precipitații care pe secvențe scurte de timp pot depăși în continuare 15-25 l/m² izolat 30-40 l/m²”.

Meteorologii anunță ploi și în zilele următoare.

„Ne așteptăm mai ales începând de joi, când vremea va intra într-un proces de răcire semnificativă. Debutul săptămânii, astăzi, din punct de vedere termic, valori de până la 31de grade în partea de vest, sud-vest a țării, marți și miercuri, în creștere miercuri până la 33 de grade tot în jumătatea vestică, pentru ca joi, în cea mai mare parte a țării, să consemnăm o răcire a valorilor termice până maxime până la 24-25 de grade, exceptând zona Bărăganului și a Dobrogei, acolo unde valorile vor mai atinge 30 de grade”, a mai spus Mateescu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
catalina poiana
5
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
Digi Sport
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
viitura in vrancea
Ploile fac ravagii în Vrancea și Neamț: persoane evacuate, sate afectate și pod avariat în Grințieș
inundatii6iunie
Prăpăd în zeci de localități din România după ploile de ieri: imagini cu viitura care umflă apele unui râu. Mai multe sate sunt izolate
apele romane
Situație hidrologică dificilă în Prahova. Apele Române anunță măsuri de urgență la barajele Măneciu și Paltinu
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Efecte ale vremii nefavorabile în 10 județe și București: zeci de intervenții ale pompierilor pentru inundații și copaci căzuți
inundatii bacau
Inundații în Bacău, Vrancea, Vaslui și alte județe: pompierii au intervenit în mai multe localități afectate de ploile torențiale
Recomandările redacţiei
eugen tomac
Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi negocierile decisive cu...
cod rosu bucuresti ploaie masini ploi
HARTĂ Cod galben de ploi torențiale pentru mai multe zone din țară...
Dronă explodată la Orhei. Foto captură video
O dronă a explodat în raionul Orhei, din Republica Moldova
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
Nikol Paşinian s-a declarat câştigător al alegerilor parlamentare din...
Ultimele știri
Traficul feroviar a fost complet oprit în Crimeea. Motivele din spatele deciziei
Cum pot crește șansele de a obține o sarcină
Un ambasador iranian susține că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar vor fi impuse noi condiții de tranzit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii au parte de un val de noroc pe 8 iunie 2026. Vești excelente, bani și oportunități sub protecția lui...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Analiza completă a celor 6 favorite la câștigarea Campionatului Mondial 2026. Cine va domina lumea?
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
Adevărul
Cea mai fotogenică biserică săsească din România animă satul Hosman. De ce se întorc acasă sașii de la...
Playtech
De ce câștigătorul Survivor România 2026 nu primește 100.000 de euro în cont, de fapt? Suma care îi rămâne...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-au stat la discuții! Primul expulzat din SUA, după un interogatoriu de 10 ore
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Sharon Stone, mărturii despre drama ascunsă și abuzurile din familie: "Mă arunca pe scări și mă bătea cu...
Adevarul
Cum ar putea sistemele active de protecție anti-dronă să readucă blindatele pe câmpul de luptă. Soluția la...
Newsweek
Cine se va ocupa de 4.600.000 pensii în guvernul Tomac? Va indexa pensiile viitorul ministru al Muncii?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
John Travolta, confesiune rară despre durerea care l-a urmărit ani la rând: „Privesc întunericul, dar nu...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...