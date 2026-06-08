Este stare de alertă în Vrancea. 80 de persoane din localitatea Bogza au primit ordin să plece din case, după ce un râu a ieșit din matcă, iar apa a ajuns în gospodării. Probleme provocate de ploile puternice și viituri au fost si în localități din Prahova, Buzău, Botoșani și Constanța. În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate, iar pericolul nu a trecut. Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt la Apele Române, a spus la Digi24 că în perioada următoare situația se va ameliora, dar mai sunt în vigoare coduri portocalii și galbene de inundații.

„În acest moment situația critică se menține în comuna Sihlea, satul Bogza, din județul Vrancea, acolo unde au fost evacuate 80 de persoane și 50 de gospodării au fost afectate. Vorbim despre o cantitate importantă de precipitații, 65 l/m², care s-a înregistrat în patru ore, inundații de tip flash flood care au dus la o imposibilitate a intervenției rapide. Însă o echipă de la Apele Române este în acest moment și se deplasează la fața locului pentru a acorda sprijin în vederea înlăturării efectelor inundațiilor”, a spus Agiu.

„În același timp, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu valabilă până la ora 12:00 pentru râul Miletin, deci practic s-a prelungit acea avertizare cod portocaliu care expira la ora 9:00, și în continuare, echipele noastre, ca și cele de la nivelul dispeceratelor, monitorizează evoluția situației hidrologice. Avem terenuri inundate, drumuri județene, naționale. În principal, aceste efecte au fost generate de scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie”, a explicat ea.

„Estimăm că în perioada imediat următoare situația se va ameliora, însă atenția noastră rămâne concentrată, ca și echipele care se află în acest moment la fața locului”, a mai spus Agiu.

Elena Mateescu, directoarea ANM, a spus la Digi24 că „avertizarea meteorologică generală de cod galben a fost dublată de încă 15 atenționări meteorologice de tip nowcasting de cod galben și 15 de cod portocaliu. Având în vedere dinamica fenomenelor și mai ales în aria avertizată de cod portocaliu, intensitatea fenomenelor când vorbim de cantități de precipitații în mai puțin de o oră de 30-40 l/m² sau vijelii cu rafale de 70-90 km/h, grindină de medi dimensiuni 1-3 cm”.

Ea a precizat că 40 l/m² se apropie de 50% din cât ar trebui să plouă într-o lună iunie în România.

„Astăzi debutăm cu un cod galben în continuare, de la ora 12:00 până în această seară, la ora 21:00 valabil pentru zone din partea de est, sud-est a țării. Vorbim de local zona Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și Carpații Orientali și jumătatea estică a Meridionalilor”, a spus Mateescu.

Ea a adăugat că vor fi „perioade de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, pentru că vorbim în continuare de intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h și, ceea ce este foarte important din perspectiva fenomenelor de instabilitate, cantitățile de precipitații care pe secvențe scurte de timp pot depăși în continuare 15-25 l/m² izolat 30-40 l/m²”.

Meteorologii anunță ploi și în zilele următoare.

„Ne așteptăm mai ales începând de joi, când vremea va intra într-un proces de răcire semnificativă. Debutul săptămânii, astăzi, din punct de vedere termic, valori de până la 31de grade în partea de vest, sud-vest a țării, marți și miercuri, în creștere miercuri până la 33 de grade tot în jumătatea vestică, pentru ca joi, în cea mai mare parte a țării, să consemnăm o răcire a valorilor termice până maxime până la 24-25 de grade, exceptând zona Bărăganului și a Dobrogei, acolo unde valorile vor mai atinge 30 de grade”, a mai spus Mateescu.

Editor : M.B.