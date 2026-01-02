Live TV

Urmează trei zile cu ninsori abundente la munte. Risc crescut de avalanșe, avertizează ANM

Data publicării:
POIANA BRASOV zapada la munte
Inquam Photos / Alex Nicodim

În următoarele trei zile se vor semnala ninsori consistente în întreaga zonă montană a țării, care vor crește stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanșelor în creștere, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În intervalul 2 ianuarie, ora 20:00 - 5 ianuarie, ora 20:00, în Munții Făgăraș, la peste 1.800 metri, se vor semnala ninsori consistente, care vor crește local stratul cu peste 20 cm și izolat mai mult. Vântul puternic din ultimele zile a depus zăpada ușoară, de tip pulver, în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafață, se arată într-un Buletin Nivometeorologic citat de Agerpres. În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă recentă au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. Deasupra solului se află un strat întărit. Astfel, în partea superioară a zăpezii va fi un strat cu rezistență scăzută și cu aderență slabă la stratul inferior, ce va depăși pe alocuri 40-50 cm.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și chiar mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini - risc mare.

Sub 1.800 metri, zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt așteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune local 10-20 cm de zăpadă. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1.500-1.800 metri - risc moderat.

În Munții Bucegi, la peste 1.800 metri, ninsorile din următorul interval vor mai depune local un strat de 10...20 cm de zăpadă proaspătă, crescând astfel grosimea stratului superior cu rezistență scăzută și aderență slabă la stratul inferior. Din cauza vântului puternic din ultimele zile, zăpada proaspătă, ușoară, de tip pulver, s-a depus în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafață. Sub acest strat se regăsește un strat de cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Deasupra solului este un strat întărit.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini - risc însemnat.

Sub 1.800 metri zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt așteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune local 10...15 cm de zăpadă. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1.500-1.800 metri - risc moderat.

În Carpații Orientali, la peste 1.800 metri, stratul de zăpadă, în prezent încă redus, va crește semnificativ în următorul interval, local cu 20...25 cm și izolat chiar mai mult. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde va forma noi plăci de vânt. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zona crestelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi moderat și poate crește în zilele următoare în funcție de acumulările de precipitații.

Sub 1.800 metri stratul de zăpadă va crește de la o zi la alta, local cu peste 10 cm. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau chiar avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc moderat în masivele nordice și redus în rest.

În Munții Țarcu-Godeanu; Parâng-Șureanu, la peste 1.800 metri se vor semnala ninsori însemnate cantitativ, care vor depune local 20-30 cm și izolat mai mult. Vântul puternic din ultimele zile a determinat în perioada precedentă apariția unor plăci de vânt mai ales în apropierea crestelor, depuse pe unii versanții nordici peste cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință, iar în zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. Deasupra solului se întâlnește un strat întărit. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze zăpada care se va depune sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi însemnat.

Sub 1.800 metri zăpada are dimensiuni relativ reduse, dar va crește local cu 10...20 cm. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1.500-1.800 metri - risc moderat.

În Carpații Occidentali, stratul de zăpadă va crește în continuare, local cu 25...30 cm, pe alocuri chiar mai mult. Cele mai importante cantități vor cădea în această noapte, ulterior ninsorile fiind moderate în fiecare zi. Zăpada va fi în cea mai mare parte tip pulver și se va depune peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde se vor forma noi plăci la suprafață. Odată cu creșterea stratului de zăpadă, pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi moderat.

