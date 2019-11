CTP: Doamna Firea este cel mai alunecos, veninos şi pervers personaj care poate fi invitat dintre politicienii momentului

Împroașcă cu vorbe, se autovictimizează, folosește tehnica exagerării până la grotesc și minciuna sfruntată și recurge la metoda lui Stalin numită „kak izvestno”. Cristian Tudor Popescu a analizat la „Jurnalul de Seară” de la Digi24 care sunt metodele retorice pe care le folosește Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, despre care spune că este „cel mai alunecos, veninos și pervers personaj ce poate fi invitat dintre politicienii momentului”. În mod evident, Gabriela Firea se află în campanie electorală și acesta e motivul pentru care a generat tot scandalul legat de spitalul pentru copiii bolnavi de cancer care se construiește din donații: vrea să ajungă la probabilul ei contracandidat, Vlad Voiculescu.

Discuția Cosmin Prelipceanu - Cristian Tudor Popescu, de la „Jurnalul de Seară”

Cosmin Prelipceanu: Dle. Popescu, m-ați criticat, am ceva de spus. Primul lucru: întotdeauna țin cont de părerile dvs. Nu știu câți dintre confrați au ocazia să lucreze cu maestrul, așa cum lucrăm noi de cinci ani...

CTP: Aoleu, vă rog să nu mă numiți maestru...E plină presa de maeștri! Eu nu sunt maestru, eu nu am discipoli!

Cosmin Prelipceanu: Dar lucrăm împreună.

CTP: Sigur că da. Lucrăm.

Cosmin Prelipceanu: Niciodată, pentru mine, un interviu nu e o ocazie să mă profilez pe mine, pentru că nu mă interesează cum ies dintr-un interviu niciodată. Mă interesează foarte mult, am această ocazie, să le arăt telespectatorilor cine e ăla din fața mea, cum arată el gol-goluț. Asta înseamnă că pun întrebări și ascult. E aici de făcut un dozaj, e adevărat, și putem vorbi despre asta și am făcut-o de multe ori, domnule Popescu, știți. De multe ori mi-ați zis cum se face, cum ar trebui făcut, întotdeauna am grijă, sunt atent la ce-mi spuneți dvs. Ocazia asta pe care o am este cea de a-l arăta pe personaj și asta se vede în ce iese după, adică în știri. Declarația asta despre care vorbește toată lumea a ieșit din interviul pe care l-am făcut cu doamna Firea. Ăsta e marele meu avantaj: fac chestia asta de suficient de mult timp pentru ca oamenii să fi văzut că aplic regula asta cu toată lumea, dle Popescu, inclusiv cu dvs!

CTP: Foarte rău!

Cosmin Prelipceanu: Aici ne despărțim. Și e foarte bine să ne despărțim, e foarte bine să discutăm în contradictoriu...

CTP: Sigur că da.

Cosmin Prelipceanu: Așa pot telespectatorii să afle dacă e bine sau e rău, dacă e adevărat sau nu. Așa văd eu lucrurile.

CTP: Dvs spuneați că nu vă interesează cum ieșiți dvs.

Cosmin Prelipceanu: Deloc, niciodată!

CTP: Dar cum iese invitatul dvs. vă interesează?

Cosmin Prelipceanu: Trebuie să iasă așa cum e, gol-goluț.

CTP: Știți ce faceți dvs. acuma? Ați aruncat o monedă în aer acum și dedesubt este un pământ reavăn, nu suntem pe terenul de la Shenzhen, ca moneda să se izbească și să cadă pe o parte, moneda cade și rămâne pe cant. Și dvs îmi spuneți: ați văzut ce precizie am?

Cosmin Prelipceanu: N-am vorbit despre precizie, dle Popescu. Am vorbit despre dorința de a-l arăta pe un om așa cum e.

CTP: Păi nu l-ați arătat!

Cosmin Prelipceanu: O, ba da!

CTP: Ba nu l-ați arătat!

Cosmin Prelipceanu: O, ba da! Dar n-aș vrea să personalizăm aici, că nu e vorba despre un personaj, două, trei...

CTP: Dar ce ați arătat, domnule?

Cosmin Prelipceanu: Repet, declarația despre care vorbim cu toții e făcută în acest interviu!

CTP: Și ce merit aveți dvs?

Cosmin Prelipceanu: Păi, am întrebat, despre asta am vorbit.

CTP: Doamna în cauză, deci această declarație, cum să vă spun, știrea respectivă era făcută de postarea respectivă, nu de dvs! Că n-ați descoperit dvs postarea aia!

Cosmin Prelipceanu: Nu a făcut nicio declarație despre postare până la interviu.

CTP: Bine, domnule Prelipceanu, dacă dvs sunteți împăcat cu emisiunea de aseară, eu nu vreau să vă stric această liniște zen, chiar nu vreau. Vreau doar să vă spun niște lucruri care țin de vechimea mea în meserie, nimic altceva. Deci, după părerea mea, în primul rând aţi subestimat-o pe doamna Firea. Doamna Firea este cel mai alunecos, veninos şi pervers pesonaj care poate fi invitat dintre politicienii momentului. Nu v-aţi pregătit, nu v-aţi pregătit pentru a îi pune întrebări ţintite în legătură cu activitatea Primăriei.

Cosmin Prelipceanu: Dar am vorbit despre politică, domnule Popescu.

CTP: Ar fi trebuit să vorbească despre ce o întrebați dumneavoastră.

Cosmin Prelipceanu: E adevărat că am fi putut face un interviu despre Primărie, dar era un moment politic și de asta am invitat-o.

CTP: Doamna Firea a condus această discuţie, a vorbit despre ce a vrut ea. Tot timpul.

Cosmin Prelipceanu: Nu!

Metodele doamnei Firea

CTP: Bine. Vă spun metodele doamnei Firea. Metodele dnei Firea sunt următoarele:

Prima: împroaşcă cu vorbe, revarsă un puhoi de vorbe continuu asupra celor din platou, indiferent cine, câţi sunt, continuu. În clipa în care celălalt încearcă să deschidă gura cât de cât, accelerează imediat puhoiul, ca să nu-i dea voie să deschidă gura.

Cosmin Prelipceanu: Se cheamă bruiaj. Fac mulți asta.

CTP: Aşa face, mereu, cu oricine, oriunde.

Apoi: a doua metodă a doamnei Firea este autovictimizarea, uneori ducând-o la absurd. Deci, comițând ceea ce se numește ignoratio elenchi, adică nesocotirea tezei iniţiale, mai pe româneşte - una vorbim, başca ne înţelegem. Deci doamna în cauză a adus ca argument, când dvs i-ați spus bine, dar cum aţi putut să postaţi această zicere, mă rog, această abejcţie, aș spune eu, poate trebuia să-i rostiți cuvântul ăsta, și doamna Firea a spus da, dar pe mine când mă înjură unii și alţii pe Facebook cu niște expresii... Ce legătură are?! Ăsta e argumentul „dar voi de ce-i omorâți pe negri” din anii 50. Ce legătură au aceste două doamne care nu aveau nicio treabă cu doamna Firea și doamna Firea cu ele, care nu au insultat-o în niciun fel, nu aveau nicio interferenţă cu ea? Și ea ce face? Pentru că o înjură unii pe Facebook, ce face? Trimite această postare desgustătoare, înspăimântătoare la adresa celor două doamne. Iată tip de argument! Ar fi trebuit pe loc să-i explicați ceea ce v-am spus eu acum: n-are nici legătură, doamnă, faptul că vă înjură unii pe Facebook cu faptul că le înjurați pe aceste două doamne. Nu că le înjurați, că acolo e mai grav.

Până unde a mers cu autovictimizarea, că a continuat și va continua dna Firea: s-a dus la un site acum, chiar azi, şi a făcut acolo un... interviu... cu domnul Bogdan Chirieac, bun interviu. Dumneavoastră, pe lângă domnul Chirieac, eraţi aseară nişte investigatori feroce FBI.

Interviul s-a desfășurat în regimul dlui Chirieac: doamnă, vă rog să-mi permiteți să-mi dau două palme în semn de omagiu față de dvs. Dna Firea nu a dorit să-și dea două palme dl Chirieac ca omagiu, dimpotrivă, a cerut să-i dea ei, dar înainte asta știți ce presupunea? Asta mi s-a părut inuman din partea dnei Firea. Presupunea ca dl Chirieac să se ridice de pe scaun. Și asta e inuman. A reușit, pâna la urmă, însă nu i-a dat pălmile cerute. Probabil că dna Firea este o spanky girl, știți, îi place să fie plesnită. Tehnica este tehnica exagerațiunii până la grotesc. Adică: eu vă spun dvs sau dvs îmi spuneți mie: dle Popescu, ați delapidat 10.000 de euro. Și eu spun: care 10.000 de euro, domnule? Păi eu sunt de 10.000 de euro? Am delapidat un milion de euro! Și l-am omorât și pe taică-meu!

Deci, plusezi în mod grotesc pe subiectul respectiv, pentru a îl minimaliza, pentru a îl trece în zona comicului, asta este metoda, care pumni, care palme! Cine să-i dea pumni şi palme doamnei Firea vreodată într-un studio? Nu era vorba despre asta, era vorba să i se pune întrebări pe anumite teme, să fie mai activi ziariştii. Iar ea a dus-o imediat în zona asta: milionul de dolari și l-am omorât pe tata! Dă-mi pumni și palme! Altă metodă de diversiune, de manipulare a doamnei Firea.

Apoi, în emisiunea cu dumneavoastră, când aţi întrebat-o domule, dar ce dovezi aveţi că domnul Voiculescu este în spatele acestui ONG? Ce v-a răspuns?

Cosmin Prelipceanu: Toate dovezile din lume!

CTP: Nu. De pe planetă! Toate dovezile de pe planetă și „toată lumea știe”. Atunci ar fi trebuit să-i spuneţi că asta este metoda lui Stalin numită „kak izvestno” - „după cum se știe”. Stalin a executat milioane de oameni cu această justificare: după cum se ştie, cutare este spion imperialist. Deci în momentul ăla ar fi trebuit să-i spuneți: Lăsaţi planeta, stimabilo, nu toată lumea ştie, eu de pildă nu ştiu, prin urmare, vă rog să-mi daţi şi mie un căpeţel de probă, ceva, cât de cât. Aveţi vreun document, o mărturie, o ceva, cât de cât, în legătură cu asta?

Cosmin Prelipceanu: Este exact ce ziceam mai devreme. Avem metode diferite. Știți ce i-am zis? I-am spus că noi cu toții știm că Dăruiește Viață e alcătuit din două femei. Doamna ne-a spus: da, dar ele sunt în față, domnul este în spate.

CTP: Da, ele sunt interfața. Domnule, dar i-ați dat o palmă morală, cred că nici acum nu și-a revenit!

Cosmin Prelipceanu: Nu mi-am propus niciodată asta, domnule Popescu!

CTP: De ce, domnule?

Cosmin Prelipceanu: Nu vreau să fac asta.

CTP: De ce, păi s-o lăsați să-și facă mendrele în halul ăsta?

Cosmin Prelipceanu: Nu judec, nu-i judec pe oamenii cu care stau de vorbă, că dacă fac asta...

CTP: Dar puteți să educați oamenii?

Cosmin Prelipceanu: Îi educ pe oameni indirect. Nu-mi propun asta. Ei trebuie să primească marfă.

CTP: Să-i educăm, uite, ce facem acum.

Cosmin Prelipceanu: Foarte bine, da. Domnule Popescu...

CTP: ... în legătură cu metodele astea...

Cosmin Prelipceanu: Dar nu o schimb pe doamna!

CTP: Dar ce, domnule, crezi că eu vreau să o schimb?

Cosmin Prelipceanu: Păi da, dacă vreți să-i dați lecții...

CTP: Eu, ei?!!! Asta ați priceput?! Eu vreau să educ oamenii care se uită la televizor în legătură cu malversațiunile ordinare ale unor politicieni.

Cosmin Prelipceanu: Ăsta e motivul pentru care vorbim, comentăm, da. Asta facem.

CTP: Ce treabă am eu să o educ pe Firea, domnule? Ha-ha!

Cosmin Prelipceanu: Vă e clar de ce face asta?

CTP: Da, mi-e clar.

Cosmin Prelipceanu: Doamnele tocmai ne-au spus că până acum nu au primit niciun fel de lovitură, nu li s-a pus niciun fel de barieră, lucrurile au mers așa cum trebuie...

Doamna Firea e în campanie electorală

CTP: Da, mi-e foarte clar. Doamna, în niciun caz... am mai auzit o teorie astăzi, de la dl Lăzăroiu, cum că s-a luat de spitalul ăsta și de doamne și de dl. Voiculescu ca s-o prăbuşească în sondaje pe Dăncilă și să-i ia locul. Este o explicație care are logica următoare: doamna Firea își dă cu levierul în genunchi ca să-și fractureze piciorul Dăncilă. Adică se umple de o substanță - dintr-aceea, din postare - doamna, de c..at...

Cosmin Prelipceanu: Vă rog, limbaj, sancțiune...

CTP: Ce sancțiune, domnule, n-ați văzut...

Cosmin Prelipceanu: Din partea mea.

CTP: Bine, dați-mi câte sancțiuni vreți. Deci, se bagă în acest rahat dna Firea, ca să ce? Ca s-o scadă pe Dăncilă? Nu! E mult mai simplu: pentru că este în campanie electorală pentru al doilea mandat la Primărie. Firesc. Alegerile locale sunt peste câteva luni. Până la Dăncilă... Dăncilă are povestea ei, n-o interesează acum Dăncilă.

Cosmin Prelipceanu: Gustă cineva atacul ăsta? Îi place cuiva? Faci campanie așa?

CTP: Da.

Cosmin Prelipceanu: Nu, nu cred. Cine sunt? Cum? Explicați-ne.

CTP: Există în această țară monștri. Români. Monștri. Aţi văzut dvs vreun pesedist, de la Dăncilă și până la ultimul simpatizant, nici măcar membru - deci, Dăncilă, conducerea, membrii PSD, simpatizanți - unul singur care să ia poziţie faţă de acea abjecţie a doamnei Firea?

Cosmin Prelipceanu: Nu. Și au fost multe altele. Și din partea altor personaje.

CTP: Aici este vorba de copii bolnavi de cancer, această femeie a făcut - cu cinismul fenomenal care o caracterizează - a făcut tot scandalul ăsta pe subiectul copiilor bolnavi de cancer. Are foarte mult sânge rece în ea doamna Firea, deci a făcut acest scandal pentru că o interesează să dea în probabilul ei contracandidat, care este Voiculescu; Vlad Voiculescu este unul dintre contracandidații ei și probabil cu şanse considerabile, având în vedere trecutul său, CV-ul pe care îl are, ce a făcut în viaţă. Și atunci ăsta este obiectivul. Nici nu o interesau doamnele astea, ce să facă cu ele? A vrut să ajungă la Voiculescu în mod evident, contracandidatul ei peste câteva luni. Ce Dăncilă? Dăncilă n-o interesează acum. În momentul în care Dăncilă va da dovadă de slăbiciune, are un moment greu, atunci o s-o vedem sărind la beregată pe doamna Firea. Acum nu.

Cosmin Prelipceanu: Atât de diferiți sunt românii, încât unii gustă așa ceva? Eu rămân la uimirea mea.

CTP: Păi sunt sute de mii de membri PSD și simpatizanți. Ați auzit unul singur? Azi-dimineață, la Europa FM, am cerut în direct: domnule, din țara asta un pesedist, oricare ar fi el, să intre și să susțină poziția doamnei Firea. Sau s-o contrazică. Pe lângă faptul că sunt destui care râd la asta: hă, hă, ce i-a zis-o, ce bine i-a zis-o, alții sunt lași. Ăștia sunt pesediștii. Și mă adresez tuturor pesediștilor din România: sunteți lași și abjecți! Pentru că n-ați spus un cuvânt față de ignominia pe care a produs-o această doamnă.

CTP: Doamna Firea a refuzat să stea de vorbă cu mine. A făcut bine

CTP: Azi dimineață am fost în direct, la Europa FM, și postul a invitat-o, în direct cu mine, pe doamna Gabriela Firea. Doamna Gabriela Firea a refuzat, expresis verbis, „cred că glumiți”, a fost răspunsul dânsei, „nu pot intra cu dl. Cristian Tudor Popescu, care s-a antepronunțat împotriva mea într-un editorial”.

În primul rând că nu era editorial. Era o postare pe Facebook, nu era un editorial în „Republica” sau mai știu eu unde. A făcut bine dna. Firea că nu a venit, știți? A făcut bine, pentru că niciuna dintre metodele astea, inclusiv una pe care am uitat să v-o spun: minciuna sfruntată, aia pe care a practicat-o aici, pe post, la dvs. A venit a doua zi și a spus: eu am spus Bagdasar în loc de Marie Curie, dar m-am corectat după aceea și am spus Budimex. O minciună sfruntată! Nu s-a corectat în niciun fel, cuvântul Budimex nu a fost rostit în emisiunea de acum două zile. Nici vorbă de așa ceva. Dar minte, pentru că sunt unii la care prinde asta.

Și aceea cu spital privat. „N-am spus niciodată spital privat”. Bineînțeles că a spus spital privat. Asta este metoda. Sau: după ce un an de zile a spus eu, candidată la Președinție? Eu??? Eu, care pentru bucureștenii mei...eu rămân aici, să-mi fac mandatul, am atâtea proiecte de făcut, nici să nu vă imaginați! Și acuma, a sărit imediat peste Dăncilă, să fie ea candidată la Președinție. Deci asta e metoda: minte, de la mână până la gură. Tupeu maxim și poate ține. Asta este metoda.

Cu mine nu ar fi ținut, pentru că vedeți, îi cunosc toate procedeele doamnei și chiar cel mai puternic, ăla cu împroșcatul de vorbe, nu i-ar fi ținut cu mine. Să știți că am o voce cu care vă sparg reflectoarele din studioul ăsta, dacă vreau. Și am și debitul mai mare decât dânsa.

Cosmin Prelipceanu: V-am auzit și cântând.

CTP: Da. Înțelegeți? Dacă încerca cu mine chestia asta, ar fi avut o mare tristețe, o scoteam prin pervazul studioului. Am vocea puternică, nu se mai auzea dna Firea. Așa.

Însă, în această emisiune am auzit ceva ce mi-a plăcut mult și anume că postul Europa FM reununță la toată publicitatea de la Primărie a doamnei acesteia. Și aici e bine să spunem că doamna, cu banii statului, a făcut publicitate de 1,1 milioane de dolari pentru spitalul Gomoiu - spital de stat - deci, vă dați seama?

Va să zică, se face un spital de stat și e de presupus că bolnavii au nevoie de publicitate ca să vină la spitalul ăla, că nu vin altfel! Nu gem spitalele de stat de oameni care dorm câte trei-patru în pat, nu? Bineînțeles că vor năvăli la un spital nou de stat, la ușă!

Publicitatea asta, având în vedere că e vorba de bolnavi, e cinică, e groaznică, e ceva de genul publicității lui Mitrea, când era la Transporturi, pentru aeroportul Otopeni: zburați cu TAROM de la aeroportul Otopeni, ca și cum mai era alt aeroport în România!

Și a dat 1,1 milioane de dolari din banii statului pentru publicitate la spitalul Gomoiu! Ei, Europa FM îi respinge, nu-i mai dă publicitatea dnei Firea, i-a dat și banii înapoi pe ce s-a dat.

Iar Pro TV a făcut iarăși un gest pe care îl salut: a dat-o afară pe modista aia, ceva... (autoarea postării preluate de Gabriela Firea - n.r.), acea femelă scatofilă, cum i-aș putea spune altfel?”

Citiți și: CTP, despre teoria lui Lăzăroiu - Firea vs Dăncilă: Se autotorpilează Dăncilă mult mai eficient

CTP: Ce mesaj transmite Dan Barna cu pisicul ăla?

Editare web: Luana Păvălucă / Adrian Dumitru