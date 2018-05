FOTO. 1500 de oameni au venit la Sâmbra oilor, în Țara Oașului

A fost sărbătoare mare, astăzi, în Țara Oașului, pe dealul de la Huta-Certeze. Peste 1500 de oameni au luat parte la Sâmbra oilor, eveniment care marchează, în fiecare primăvară, plecarea oilor la munte. La serbarea câmpenească au participat și ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, originară din Satu Mare, dar și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care a fost însoțită de întreaga familie.

De peste 6 decenii, în prima duminică din luna mai, pe dealul de la Huta Certeze, județul Satu Mare, are loc Sâmbra oilor.

"La origine este vorba despre un ritual pastoral care face referire la urcarea oilor la munte. Iată, acum primăvara, în preajma Sângeorzului (Ziua Sfântului Gheorghe - n.n.) se deschid țarinile și începe anul agricol, anul pastoral", a explicat Natalia Lazăr, managerul instituțiilor de cultură din Negrești Oaș.

De 7 ani încoace, Vasile Moiș și turma lui sunt vedete la sărbătoarea dedicată oieritului: "Cu o turmă de oi de 330 de oi am venit aici. Îmi place să vin în fiecare an că așa e frumos, așa e tradiția noastră de când e lumea."

La eveniment au participat peste 1500 de oameni, localnici sau turiști.

"Cu copiii, cu familia am venit. Au pus mâna pe oaie, pe capră. Noi am crescut cu ele, ei mai puțin. Acum încercăm să le arătăm cum am copilarit noi la vârsta lor", spune Cătălin Duluță, român stabilit în Franța.

"Sunt drăguțe și îmi place să mă joc cu ele", zâmbeşte fetiţa lui Cătălin Duluţă.

Printre participanți s-au numărat și ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, originară din județul Satu Mare, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care a fost însoțită de întreaga familie.

"Este o sărbatoare de suflet, vin cu mare drag de fiecare dată acasă. Este o sărbătoare la care particip de ani de zile indiferent că am fost ministru, că am fost deputat sau că am fost un simplu cetățean", a declarat Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului.

"Veneam aici cu părinții la sărbătoarea aceasta și nu s-a schimbat mare lucru. Aceeași explozie de culoare, aceeași bucurie, aceeași veselie, aceeași brânză foarte bună. Am ales să venim cu toții, păstrând tradiția – îmi aduc și eu copiii la rândul meu", a spus Sorina Pintea, ministrul Sănătății, originară din judeţul învecinat, Maramureş.

În familie sau cu prietenii, toți cei prezenți la eveniment au fost încântați de atmosferă.

"E extraordinar! Ne place foarte mult!"

"Frumos, frumos. E prima dată când am venit. Am mai văzut pe la televizor, dar e prima dată când am venit. E o sărbătoare frumoasă și tradițională românilor."

"Îmi place foarte mult, în special îmi place muzica tradițională oșenească, îmi plac costumele tradiționale oșenești și mă simt foarte bine în preajma oșenilor, în general, pentru că sunt oameni foarte harnici, foarte curajoși."

Ajunsă la ediția cu numărul 62, Sâmbra oilor de la Huta Certeze a durat până spre seară.

