Live TV

Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare

Data actualizării: Data publicării:
pacianta pe un pat de spital
Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages

Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, este implicat într-un nou scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat acreditarea clinicii, potrivit Digi24. Deși ANMCS arată că unitatea nu oferă servicii de calitate, spitalul este în continuare deschis și funcționează în baza unei autorizații de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.

 

Spitalul funcționează în acest moment în baza Autorizației Sanitare de Funcționare, care este emisă de Direcția de Sănătate Publică din Constanța. Dar ANMCS a suspendat acreditarea, iar asta înseamnă că nivelul de calitate, siguranță și conformitate al actului medical nu este validat oficial de această instituție, care verifică standardele spitalelor din România.

„Acreditarea unității sanitare este suspendată, conform Ordinului Președintelui ANMCS nr. 195/23.10.2025, pentru o perioadă de maximum 6 luni, interval în care unitatea sanitară trebuie să facă dovada remedierii deficiențelor care au condus la suspendarea acreditării”, transmite ANMCS, într-o reacție pentru Digi24. 

Spitalul privat din Constanța a anunțat în urmă cu 2 zile reluarea activității și redeschiderea pentru paciente, inclusiv pentru nașteri, după ce a remediat deficiențele constatate de Ministerul Sănătății. În urma controalelor însă, ANMCS încă nu a acreditat din nou spitalul ca având servicii medicale de calitate.

„ANMCS a primit din partea Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății un raport de inspecție, iar una dintre măsurile dispuse o reprezintă „suspendarea activității în blocul operator și compartimentul ATI, până la intrarea in legalitate”. În urma raportului primit din partea Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, ANMCS a suspendat acreditarea unității sanitare”, a transmis instituția.

Acum unitatea sanitară funcționează în baza autorizației emisă de DSP, act care permite această activitate medicală. Însă potrivit raportului corpului de control al Ministerului Sănătății, această autorizație a fost dată în contradicție cu realitatea din teren.

„Pentru că spitalul nu respecta toate condițiile de funcționare, iar clădirea acestei clinici avea destinație de hotel, nu de unitate medicală”, au transmis cei de la corpul de control. 

Din acest motiv a fost demisă din funcție directoare a DSP Constanța pentru că a creditat, a autorizat spitalul, deși funcționa în aceste condiții, iar acum fosta directoare a acționat în instanță Ministerul Sănătății pentru a reveni pe funcție.

La începutul lunii octombrie, o femeie de 29 de ani a murit în urma unor complicații apărute după ce a născut la clinica privată din municipiul Constanţa. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
camera deputatilor in sedinta
Parlamentul a adoptat Legea „Nordis”, la un an de la izbucnirea...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”
Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
spital
Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați și ținuți în mizerie. Reacția instituției
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: Nu este un moft, este terapie nutrițională. E o formă de respect
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Încă o doctoriță din România a murit în timpul gărzii. Tragedia are loc la aproape două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
barbat cu catuse la maini
Cinci persoane, inclusiv un notar public, reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri”. DIICOT cere arestarea preventivă
bandă de polișie „nu treceți”
Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Constanţa. Poliţiştii au deschis o anchetă
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Cum va fi iarna 2025–2026 în România, în contextul slăbirii vortexului polar? Anunţ ANM despre vreme
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Legătura dintre sănătatea inimii și a creierului. Bolile cardiace la vârsta mijlocie, impact major mai târziu...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...