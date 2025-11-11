Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare

Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, este implicat într-un nou scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat acreditarea clinicii, potrivit Digi24. Deși ANMCS arată că unitatea nu oferă servicii de calitate, spitalul este în continuare deschis și funcționează în baza unei autorizații de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.

Spitalul funcționează în acest moment în baza Autorizației Sanitare de Funcționare, care este emisă de Direcția de Sănătate Publică din Constanța. Dar ANMCS a suspendat acreditarea, iar asta înseamnă că nivelul de calitate, siguranță și conformitate al actului medical nu este validat oficial de această instituție, care verifică standardele spitalelor din România.

„Acreditarea unității sanitare este suspendată, conform Ordinului Președintelui ANMCS nr. 195/23.10.2025, pentru o perioadă de maximum 6 luni, interval în care unitatea sanitară trebuie să facă dovada remedierii deficiențelor care au condus la suspendarea acreditării”, transmite ANMCS, într-o reacție pentru Digi24.

Spitalul privat din Constanța a anunțat în urmă cu 2 zile reluarea activității și redeschiderea pentru paciente, inclusiv pentru nașteri, după ce a remediat deficiențele constatate de Ministerul Sănătății. În urma controalelor însă, ANMCS încă nu a acreditat din nou spitalul ca având servicii medicale de calitate.

„ANMCS a primit din partea Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății un raport de inspecție, iar una dintre măsurile dispuse o reprezintă „suspendarea activității în blocul operator și compartimentul ATI, până la intrarea in legalitate”. În urma raportului primit din partea Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, ANMCS a suspendat acreditarea unității sanitare”, a transmis instituția.

Acum unitatea sanitară funcționează în baza autorizației emisă de DSP, act care permite această activitate medicală. Însă potrivit raportului corpului de control al Ministerului Sănătății, această autorizație a fost dată în contradicție cu realitatea din teren.

„Pentru că spitalul nu respecta toate condițiile de funcționare, iar clădirea acestei clinici avea destinație de hotel, nu de unitate medicală”, au transmis cei de la corpul de control.

Din acest motiv a fost demisă din funcție directoare a DSP Constanța pentru că a creditat, a autorizat spitalul, deși funcționa în aceste condiții, iar acum fosta directoare a acționat în instanță Ministerul Sănătății pentru a reveni pe funcție.

La începutul lunii octombrie, o femeie de 29 de ani a murit în urma unor complicații apărute după ce a născut la clinica privată din municipiul Constanţa.

