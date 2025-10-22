Nereguli grave la spitalul din Constanța, unde o tânără a murit după ce a născut. Ce arată raportul Ministerului Sănătății DOCUMENT

Raportul întocmit după verificările la spitalul privat din Constanţa arată că legislaţia în materie a fost încălcată sub mai multe aspecte. Spitalul a funcționat, încă din 2009, într-o clădire autorizată ca hotel, administratorii cerând, abia în 2024, schimbarea destinaţiei. Saloanele sunt mai mici decât prevede normativul, iar numărul de paturi din Secţia ATI este mai mare decât în documente. În plus, s-au depistat materiale sanitare şi biocide expirate şi nu există circuite speciale pentru acces în ATI. În ceea ce priveşte activitatea DSP, Corpul de Control a stabilit că „autorizaţia sanitară de funcţionare pentru spitalul privat s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că din punctul lui de vedere este „o acţiune care are o tentă penală”, astfel că atât raportul Corpului de control, cât şi raportul Inspecţiei Sanitare de Stat, au fost transmise Parchetului general şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Echipa de control care a verificat spitalul privat din Constanţa, unde o tânără a avut probleme imediat după naştere, fiind transportată la Spitalul Judeţean unde a murit, a stabilit că unitatea sanitară funcţionează într-un imobil format din demisol, parter şi 3 etaje care are ca destinaţie hotel.

„Primăria Constanţa autorizează executarea lucrărilor de construcţie şi de schimbare a destinaţiei din hotel în spital, prin Autorizaţia de construire nr.712 /29/07/2024. În concluzie, din anul 2009 până în anul 2025 a funcţionat cu ASF de spital (nerespectându-se codul CAEN 8610) deşi destinaţia clădirii era de hotel (inclusiv spaţiile de spitalizare sunt mici - camere de hotel)”, se arată în Raportul publicat, miercuri, de MInisterul Sănătăţii.

Documentul cu raportul integral transmis de Ministerul Sănătății se poate accesa aici: Raport control Constanța

Verificările la Secţia ATI au arătat că, în structura aprobată de Ministerul Sănătăţii şi în Autorizaţia Sanitară de Funcţionare, unitatea are prevăzute 3 paturi.

„Pentru accesul în secţia ATI nu există organizat un filtru pentru pacienţi, personal, vizitatori şi aprovizionare, neîndeplinind condiţiile prevăzute în Ordinul 1500/2009. De asemenea, la faţa locului au fost identificate 4 paturi ATI, distribuite în 2 saloane a câte 2 paturi, astfel nerespectându-se numărul de paturi aprobate prin structura organizatorică şi funcţională (3 aprobate în structura de Ministerul Sănătatii)”, se mai arată în raport.

Totodată, cele 2 saloane cu paturi ATI nu respectă suprafaţa netă destinată fiecărui pat de terapie intensivă de 12mp, arie utilă minimală, conform Anexei 9 din Ordinul 1500/2009.

„Se constată neconcordanţe între numărul de paturi aprobate în ASF (3 paturi), numărul de paturi aflate în compartimentul ATI la momentul controlului (4 paturi) şi numărul de paturi propuse în chestionarul de clasificare al compartimentului ATI conform Ord. 1500/2009 (în chestionar apare 1 pat ATI-TIIP). Totodată nu se poate stabili din care categorie fac parte paturile din ATI, paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP sau paturi de supraveghere postanestezică – SPA”, mai arată specialiştii Ministerului Sănătăţii.

Verificarea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul unităţii sanitare au arătat, potrivit raportului:

blocul operator are o singură sală de operaţii

la momentul controlului, a fost verificată înălţimea liberă a sălii de operaţie (2.4 m vs. 3.2 m) nerespectându-se Ordinul 914/2006

în sala de operaţii existau ferestre acoperite cu jaluzele, organizare care nu respectă normativele în vigoare

nu se monitorizează temperatura şi umiditatea

finisajele pereţilor din sala de operaţie nu sunt lavabile, nepermitând efectuarea operaţiunilor de curăţare şi dezinfecţie

Verificarea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul unităţii sanitare

Nu există organizat un filtru pentru bolnavi şi un filtru pentru personalul medical, cuprinzând vestiar şi grup sanitar cu duş

Nu există echipamente pentru determinări de urgenţă (analize rapide) pentru a fi utilizat împreună cu serviciul ATI. În realitate nu există nici la ATI, nici la blocul operator

Spaţiile nu sunt organizate în flux, astfel, nu se asigură circuite separate pentru instrumentarul şi materialele nesterile de cele sterile

În dotarea sterilizării, există un autoclav. La data controlului, 16.10.2025, autoclavul nu funcţiona

Unitatea de Transfuzie Sanguină

În cadrul UTS sunt asigurate echipamente de stocare a produselor sanguine, însă cel în care erau depozitate nu este validat de către Centrul de Transfuzie Sanguină.

„Echipamentul de stocare a produselor sanguine - combină frigorifică de tip casnic, nevalidat de către Centrul de Transfuzie Sanguină, contrar prevederilor Ord. MSP nr. 1224/2006. Unitatea sanitară are încheiat contract de prestări servicii cu un furnizor extern de analize, pentru probele de autocontrol (probele recoltate de pe suprafeţe, din aer, probele de sterilitate), în urma verificărilor efectuate asupra acreditării laboratorului, a reieşit faptul că acesta nu are acreditare RENAR pentru prelucrarea tipului de probe menţionate mai sus”, se mai arată în raport.

Utilizarea produselor biocide

„La data controlului 15.10.2025, orele 12.00, la verificarea efectuată prin sondaj, au fost identificate produse biocide, materiale sanitare cu termen de valabilitate expirat”, anunţă reprezentanţii MInisterului Sănătăţii.

Este vorba despre:

mască balon sterilizată, cu termen de expirare 08.2024, balon Ruben sterilizat cu termen de expirare 08.2024, la nivelul salonului ATI.

gel ecograf cu termen de valabilitate depăşit, iar unele recipiente prezentau urme vizibile de murdărie.

produs dezinfectant Aniosgel data expirării 08.2025, la nivelul sălii de tratamente pediatrie.

produs dezinfectant Aniosgel data expirării 03.2025, la nivelul oficiului alimentar.

Constatări ale Inspecţiei Sanitare de Stat

Unitatea sanitară nu deţine avizele/autorizaţiile actualizate pentru toate produsele biocide. Există diferenţe între documentele întocmite de unitatea sanitară (de ex. Protocol de utilizare) şi informaţiile din actele administrative de plasare pe piaţă din punct de vedere al metodei de aplicare, concentraţia de lucru, timpul de acţiune al produsului biocid etc.

Nerespectarea și necunoașterea de către personal a Protocoalelor de utilizare a produselor biocide.

Nerespectarea Manualului curăţeniei şi dezinfecţiei Cod: PO-CSPLIAAM003.

Concluzia Corpului de Control cu privire la activitatea DSP este că „autorizaţia sanitară de funcţionare pentru spitalul privat s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, în contradicţie totală cu realitatea din teren”.

„Secţia ATI nu respectă normele legale de funcţionare, respectiv prevederile OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în raport.

Rogobete: „Acţiune care are o tentă penală”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a arătat că majoritatea concluziilor se referă la o iresponsabilitate administrativă cum din păcate, a mai întâlnit în câteva unităţi sanitare în ultima perioadă.

„Pare că această lipsă de responsabilitate în modul de avizare al unităţilor sanitare pe de o parte, dar şi în modul de funcţionare al unor unităţi sanitare, atât publice, cât şi private, se repetă în mai multe locuri, şi pe de altă parte, apar adevărate drame şi tragedii care modifică destine şi afectează viitorul unor familii”, a spus el.

„Concluziile raportului de control şi concluziile raportului inspecţiei sanitare de stat arată toate un singur lucru: unitatea sanitară funcţionează improvizat, în condiţii improprii, nu este respectată legislaţia în vigoare şi mai grav decât atât, Direcţia de Sănătate Publică din Constanţa a avizat această unitate sanitară şi a acordat avizul de funcţionare din anul 2009 şi până în anul 2025 în afara legii, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Practic, din punctul meu de vedere este o acţiune care are o tentă penală, motiv pentru care atât raportul corpului de control cât şi raportul inspecţiei sanitare de stat au fost transmise Parchetului general şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, a anunţat ministrul.

Editor : C.S.