Live TV

De ce să mergi la medic dacă ai probleme cu imunitatea

Data publicării:
Dr. Daniela Nica

Interesul pentru produse care promit sprijinirea imunității a crescut, mai ales în perioadele cu infecții respiratorii frecvente. Totuși, între prevenție rațională și automedicație există o linie fină, iar alegerea corectă începe cu clarificarea cauzei reale a îmbolnăvirilor repetate. De ce trebuie să ne adresăm medicului ne explică Dr. Daniela Nica, medic specialist medicină internă.

Deficitul imun înseamnă o funcționare insuficientă a sistemului imunitar, care poate fi congenitală sau dobândită. Semnele de suspiciune includ infecțiile frecvente, severe, neobișnuite sau care răspund greu la tratament, dar și anumite manifestări asociate, precum scăderea ponderală involuntară sau oboseala persistentă. La persoanele cu deficit imun, utilizarea unor suplimente poate întârzia diagnosticul și poate crea falsa impresie de control. Evaluarea corectă presupune anamneză detaliată, examen clinic și analize țintite, în funcție de context.

Consultația de medicină internă este un pas util atunci când există simptome recurente sau neexplicate, tocmai pentru că această specialitate privește integrat organismul. În consultația de medicină internă se pot corela istoricul infecțiilor, bolile cronice, medicația, stilul de viață și rezultatele analizelor uzuale. În plus, consultația de medicină internă poate orienta către investigații suplimentare sau către alte specialități, atunci când se suspectează o cauză specifică. Această abordare reduce riscul de tratamente inutile și ajută la construirea unui plan realist de prevenție.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului European, în cazul ridicării imunității sale
Ceaiuri care stimulează sistemul imunitar. Foto Getty Images
Cum să-ți întărești imunitatea în sezonul rece. Soluții naturale recomandate de specialiști pentru prevenirea răcelilor
vaccin
Cercetătorii americani au dezvoltat o metodă prin care poate fi încetinită îmbătrânirea
Foto deschidere 1920x1080viroprotect
(P) Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece: rolul suplimentelor
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă. Când ar putea avea loc votul
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A cincea amânare la CCR pentru pensiile magistraților
augustin zegrean
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere...
INSTANT_ACOR_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan se întâlnește și cu șefii de CJ, după discuția cu...
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea...
Ultimele știri
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Trump a postat imagini noi cu „marea Sală de Bal”, despre care anunță că va fi folosită pentru „viitoarele inaugurări prezidențiale”
Robert Negoiță a mers din nou la poliție pentru a semna controlul judiciar. Primarul suspendat al Sectorului 3: „Sunt nevinovat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Alba, criticată pentru dansul din show-ul de la Super Bowl: "Chiar mă scoate din sărite"; "Nici măcar...
Cancan
Mihai Bendeac, acuzat că a pipăit o minoră în public. Cum reacționează actorul după incident: 'Mâine...
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a atins nepotrivit o fată la premiera filmului său: "O să depun...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Olivia Colman dezvăluie cum a rezistat mariajul cu Ed Sinclair: „Nu suntem mari certăreți, iar asta ne-a...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Margot Robbie, despre cel mai jignitor cadou primit vreodată: „Era o carte care îmi spunea să mănânc mai...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...