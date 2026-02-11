De ce să mergi la medic dacă ai probleme cu imunitatea

Interesul pentru produse care promit sprijinirea imunității a crescut, mai ales în perioadele cu infecții respiratorii frecvente. Totuși, între prevenție rațională și automedicație există o linie fină, iar alegerea corectă începe cu clarificarea cauzei reale a îmbolnăvirilor repetate. De ce trebuie să ne adresăm medicului ne explică Dr. Daniela Nica, medic specialist medicină internă.

Deficitul imun înseamnă o funcționare insuficientă a sistemului imunitar, care poate fi congenitală sau dobândită. Semnele de suspiciune includ infecțiile frecvente, severe, neobișnuite sau care răspund greu la tratament, dar și anumite manifestări asociate, precum scăderea ponderală involuntară sau oboseala persistentă. La persoanele cu deficit imun, utilizarea unor suplimente poate întârzia diagnosticul și poate crea falsa impresie de control. Evaluarea corectă presupune anamneză detaliată, examen clinic și analize țintite, în funcție de context.

Consultația de medicină internă este un pas util atunci când există simptome recurente sau neexplicate, tocmai pentru că această specialitate privește integrat organismul. În consultația de medicină internă se pot corela istoricul infecțiilor, bolile cronice, medicația, stilul de viață și rezultatele analizelor uzuale. În plus, consultația de medicină internă poate orienta către investigații suplimentare sau către alte specialități, atunci când se suspectează o cauză specifică. Această abordare reduce riscul de tratamente inutile și ajută la construirea unui plan realist de prevenție.

