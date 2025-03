După sabotajul asupra conductelor Nord Stream, NATO a intrat în alertă și a ajuns la concluzia că este nevoie de mai multe misiuni pentru protejarea infrastructurii critice care se află în adâncuri. Asta se traduce în mai multe misiuni și exerciții ale submarinelor, navelor de război și avioanelor de patrulare maritimă. Un astfel de exercițiu are loc chiar în aceste zile, în Marea Mediterană. Zeci de ambarcațiuni au plecat din sudul Italiei și vor rămâne în larg până la jumătatea lunii. Militarii se pregătesc să răspundă în cazul în care Kremlinul își folosește submarinele pentru atac. Jurnaliștii Digi24, Valentin Stan și Claudiu Ristea, participă la exercițiu și au fost alături de militarii turci, într-unul dintre submarinele de bază ale Forțelor Navale.

Suntem în Catania, într-unul dintre multele porturi militare din sudul Italiei. Cum trecem de poarta de acces, vedem steagurile Spaniei, Turciei, Greciei și Statelor Unite. Sunt arborate pe fregate, nave de transport sau remorchere. Toate au fost trimise aici pentru startul exercițiului NATO Dynamic Manta. Este cel mai mare antrenament antisubmarin pe care alianța îl face în Marea Mediterană.

Ajungem lângă un submarin al Forțelor Navale din Turcia. Aici ne întâlnim cu Atakam Bayatlioglu. Este unul dintre ofițerii din comanda submarinului: ,,Sper că nu suferiți de claustrofobie" Nimeni nu se aștepta ca într-un submarin să ai spațiu personal, dar aici am aflat că în submarinul militar, care are o lungime de 60 de metri trebuie să trăiască împreună aproximativ 40 de soldați. Misiunile pot să dureze chiar și 50 de zile, iar în acest timp ei nu pot să ia legătura cu cei dragi.

„-T.C.G. Gür este un submarin care poate sa fie trimis și în ocean și are o autonomie de 50 de zile.

-Cum trăiți 50 de zile într-un submarin?

-Vrei să încerci?

-E job-ul nostru. Ne-am acomodat. 50 de zile este greu, dar trebuie să o ducem la capăt

-Fac doar transmisiuni scurte și este vorba doar despre comunicații militare

-Când vorbiți cu apropiații?

-Când ajungem în port”

Discuția are loc chiar în camera torpilelor. Într-o fracțiune de secundă, proiectilele pot să fie lansate, în cazul în care un submarin străin devine periculos. În plus, submarinul are în dotare și rachete antinavă Harpoon, fabricate de Statele Unite. Nimeni nu își dorește o misiune reală, dar dacă aceasta apare toți soldații știu ce să facă. Într-un spațiu atât de mic, o greșeală poate să ucidă întreg echipajul. Luați ca exemplu camera în care militarii dorm. Este o încăpere cu o distanță de 50-60cm între pereți. În stânga sunt două paturi, în dreapta tot două. Sunt supraetajate. Dacă ești înalt, cariera în submarin nu este de tine. Paturile au aproximativ 1,8 metri. În plus, aici nu există noțiunea de spațiu personal. Intimitatea este asigurată de o perdea pe care soldații o pot trage la marginea patului.

Sunt oameni care au rău de mare. Există și rău de sub mare? Vă asigur! În submarin simți orice mișcare a valurilor. Devine suportabil doar în momentul în care submarinul ajunge la adâncimi mai mari. O mare agitată înseamnă că soldații nu pot să doarmă, pentru că pot să cadă din pat. Chiar dacă nu cad, tot nu se odihnesc așa cum ar trebui, deoarece în somn corpul lor se mișcă stânga-dreapta, mușchii se contractă și uneori se trezesc chiar și mai obosiți.

Submarinul nu este nici pentru cei mofturoși din punct de vedere culinar. Dacă marea este agitată, militarii nu gătesc prea mult. Se rezumă la mâncare solidă, care se prepară repede. Nimeni nu își dorește farfurii, tigăi și tacâmuri care să cadă peste tot. Când marea este liniștită însă, bucătăria turcească din submarin își atinge apogeul gastronomic pe care mulți îl știm. De multe ori, se sărbătorește cu...o ciorbă. Aici, ofițerul nu are nevoie de traducere. Se spune la fel și în turcă.

„Cum vă descurcați cu gătitul?”

Ne-am obișnuit să mâncăm în submarin, deci a devenit o normalitate pentru noi. Spațiul este foarte strâmt, dar ne descurcăm.

Cum este cu mâncarea lichidă? Mâncați doar mâncare solidă sau preparați și câte o ciorbă?

Da. Facem și ciorbă”

În următoarele zile, echipa Digi24 o să îi însoțească pe militari pe nave de război, trimise în largul mării, dar și în avioane de patrulare, care pot să detecteze orice tentativă de spionaj. O să vă aducem aici și mai multe filmări de sub, de pe și deasupra mării.