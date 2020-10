Statul la stat. Cabinetele parlamentare, trambulină pentru ocuparea fără concurs a unui post bine plătit în instituții publice

Eşti angajatul unui parlamentar şi vrei salariu mai mare?! Nimic mai simplu. Îţi găseşti un post în orice instituţie publică şi îl poţi ocupa imediat fără concurs, apelând la tactica detaşării. De la începutul acestei legislaturi, zeci de persoane au fost detaşate de la cabinetele parlamentare la diverse instituţii publice. Vorbim de cunoştinţe sau apropiaţi ai senatorilor şi deputaţilor sau ai partidelor din care aceştia fac parte. Continuăm să vă arătăm şi astăzi cum au procedat, într-un nou episod Statul la Stat.

Teodor Meleşcanu, senator afiliat PSD: Nu-i știu, să văd cine sunt

Senatorul Teodor Meleșcanu are doi angajaţi la cabinetul parlamentar, detaşaţi la Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti. Pare că este o informaţie nouă pentru domnia sa, pe care o află de la noi, deşi, legal, detaşările celor două persoane nu s-ar fi putut face fără accordul şi semnătura sa.

Reporter: Aici sunteţi dumneavostră. Este un document oficial de la Senat, obţinut în baza legii 544.

Teodor Meleşcanu, senator afiliat PSD: Da, și care... nu înţeleg care e problema.

Reporter: Îi aveți detaşaţi acolo?

Teodor Meleşcanu: Unde detaşaţi?

Reporter: La Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Autoritatea pentru... cum scrie? Supravegherea şi Protecţia Animalelor.

Teodor Meleşcanu: Eu nu, nu... uite o să... nu pot să spun acum, trebuie să văd. Şi al doilea la...

Reporter: Tot acolo.

Îi spunem noi domnului Meleşcanu că unul dintre angajaţii săi este acum inspector de specialitate în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ al ASPA, iar cel de-al doilea ocupă funcţia de referent la Serviciul Evidenţă, Monitorizare Bază de Date IT din aceeaşi instituţie.

Teodor Meleşcanu, senator afiliat PSD: Cu supravegherea... Nu... Bine, o să mă interesez, deci am trei, ai zis...

Reporter: Doi. Doi, amândoi acolo.

Teodor Meleşcanu: Păi nu că aici spui şi 1 şi 2.

Reporter: 1 şi 2, nu se adună.

Teodor Meleşcanu: La sup... care să fie detaşaţi de la mine de la cabinet...

Reporter: De la cabinetul parlamentar.

Teodor Meleşcanu: De la cabinetul parlamentar. Nu ştiu, lasă-mă să văd cu directorul de cabinet şi să văd cine sunt.

Reporter: A, deci nu ştiţi?

Teodor Meleşcanu: Nu, nu-i ştiu, nu.

Directorul general ASPA a evitat interviul, deși acceptase inițial

Am încercat să stabilim un interviu cu conducerea ASPA pentru a afla cum au ajuns în instituţie angajaţii senatorului.

Andrei Drăghici, director general ASPA: Cu mare plăcere, rugămintea ar fi să faceţi o cerere către noi, oficială, ca să vă putem comunica informaţiile şi să putem organiza acest sincron.

A doua zi plăcerea a dispărut, iar domnul Drăghici nu a mai răspuns la telefon. Am aflat de la purtătorul de cuvânt că ni se va răspunde doar în scris şi nu vom primi niciun interviu. În documentul transmis se arată că, în timpul pandemiei, concursurile au fost blocate iar instituţia a apelat la detaşări. Cum s-a ajuns însă tocmai la angajaţii senatorului Teordor Meleşcanu!? Asta nu se mai precizează.

Dănuţ Bica, deputat PNL de Argeş: I-am aprobat detaşarea, în sensul acesta am o legătură

Reporter: Nu aveţi nicio legătură cu această detaşare, nu...

Dănuţ Bica, deputat PNL de Argeş: În ce sens? I-am aprobat detaşarea, în sensul acesta am o legătură, în sensul că am fost de accord să îi aprob detaşarea.

Domnul este Dănuţ Bica, deputat PNL de Argeş. Unul dintre angajaţii săi de la cabinetul parlamentar s-a detaşat peste noapte la Autoritatea Rutieră Română unde ocupă o funcţie publică fără concurs. Evident şi leafa este mai bună.

La câteva minute după terminarea interviului, domnul deputat revine. Vrea să facă o rectificare: în loc de aprobarea detaşării vrea să spună că... a avizat detaşarea.

Reporter: Bun. haideţi să facem rectificarea pe care o doriţi, despre ce este vorba, practic?

Dănuţ Bica, deputat PNL de Argeş: Păi nu, o întrebare... n-ar fi bine să o luăm de la început? Adică a fost un interviu scurt, ca să fiu în... dacă nu vă deranjează.

Reporter: Să vă mai întreb o dată? Păi, haideţi, să facem direct rectificarea dacă dumneavostră doriţi să o faceţi, adică ce vreţi să îmi spuneţi în plus faţă de ce mi-aţi spus.

Dănuţ Bica: Nu, o lăsăm atunci că nu se leagă, nu se leagă, înţelegeţi?

Reporter: Staţi că nu înţeleg.

Până la urmă ne lămurim. Vrea să refacem tot interviul şi să îi adresăm din nou aceleaşi întrebări astfel încât să nu dea rău la televizor.

Dănuţ Bica, deputat PNL de Argeş: Să îl refacem, da, că a durat un minut. Dar, vă daţi seama că nu vă dau eu indicaţii dumneavostră...

Reporter: Bun, haideţi să îl facem din nou.

Dănuţ Bica: Ca să fie...

Reporter: Nu ştiu dacă îmi aduc aminte la fel întrebarea, cum am formulat-o.

Dănuţ Bica: M-aţi întrebat dacă am avut un angajat la biroul parlamentar care a fost detaşat într-o altă instituţie, ceva de genul ăsta.

Reporter: Ok. Bun. Haideţi că reiau întrebarea.

Romeo Nicoară, deputat PNL de Satu Mare: Nu cred că e vreo problemă, atât timp cât omul poate să îşi facă meseria acolo

Tactica detaşărilor este una des întâlnită în instituţiile publice din România. Oficial, răspunsul este că, angajările prin concurs sunt, în acest moment blocate, iar unele instituţii au nevoie de oameni. De ani de zile se abuzează însă de acest procedeu pentru a fi satisfăcută clientela de partid. Chiar unii parlamentari recunosc că este o problemă. Romeo Nicoară este deputat de Satu Mare şi are un angajat detaşat la Administraţia Naţională Apele Române.

Romeo Nicoară, deputat PNL de Satu Mare: Nu cred că e vreo problemă cu asta atâta timp cât omul poate să îşi facă meseria acolo şi e competent şi face faţă sarcinilor de serviciu.

Reporter: Ocupă o funcţie publică fără concurs, în momentul ăsta, prin detaşare.

Romeo Nicoară: Păi, detaşări în sistemul public sunt enorm de multe, poate asta e o chestiune care ar trebuie reglementată în viitor, în sensul că ar trebui modificat codul administrativ.

Cristinel Romanescu, deputat PNL de Buzău: Normal că l-am ajutat, fără doar şi poate

Deputatul Cristinel Romanescu are şi el un angajat detaşat la Autoritatea Rutieră Română. Demnitarul recunoaşte că şi-a ajutat omul să ajungă în funcţia publică.

Cristinel Romanescu, deputat PNL de Buzău: Păi eu i-am semnat documentele, normal că l-am ajutat, fără doar şi poate. Bineînţeles dar, repet, el făcând parte din comisia noastră internă de transport şi d-astea, având asemena CV, cu siguranţă a fost selectat cunoscând cam despre ce este vorba.

Potrivit informaţiilor furnaizate de Camera Deputaţilor şi Senat, de la începutul acestei legislaturi şi până în luna iulie a acestui an, aproape 50 de angajaţi ai parlamentarilor au fost detaşaţi la diverse instituţii publice.