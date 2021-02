Statul la stat. Cum blochează un antrenor de dezvoltare personală reformarea unei agenții naționale, deși nu ocupă postul de funcționar

Viaţa de angajat la stat vine, la pachet, cu numeroase privilegii. De pildă funcţionarii care devin politicieni şi sunt aleşi sau numiţi în funcţii de demnitate publică îşi pot rezerva, pe viaţă, postul pe care l-au ocupat până atunci. Îşi iau, astfel, o măsură de siguranţă pentru a avea unde să se întoarcă în momentul în care aventura de demnitar se termină. Deşi este un adevărat fenomen, în România, nu se cunoaşte numărul exact al funcţionarilor care şi-au găsit alte slujbe dar şi-au rezervat şi vechiul post. Urmăriţi un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Jurnalist Digi24: A fost o plasă de siguranţă pentru dumneavoastră?

Eugen Teodorovici, director în cadrul Curţii de Conturi: „Nu, eu nu am... Şi să ştiţi că am avut de-a lungul timpului şi pe la Finanţe când am fost secretar de stat şi nu numai, nu am avut acestă abordare şi chiar nu o am deloc, chiar nu m-am gândit la chestiunea asta.”

După un deceniu în care a ocupat diverse funcţii de demnitate publică, fostul ministru şi parlamentar PSD Eugen Teodorovici a redevenit brusc funcţionar public. Avea rezervat, încă din 2012, un post de director la Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi. A obţinut funcţia, prin concurs, în 2009, iar după ce a devenit parlamentar şi ministru s-a suspendat, blocând practic postul pentru momentul în care aventura sa de demnitar avea să se termine.

Eugen Teodorovici, director în cadrul Curţii de Conturi: „Eu nu am nicio problemă să îmi pun demisia pe masă din acestă funcţie. Dar aş vrea să văd, în acelaşi timp cu mine, toate celelalte persoane care sunt în situaţia acesta, să facă acelaşi lucru. Repet, eu nu am niciun fel de problemă, dar ar fi bine să nu mai fiu eu cel care este cobaiul. (R: La ce persoane vă referiţi?) Toi cei care sunt în administraţia publică, pentru că sunt foarte multe persoane, pe motive diverse sunt suspendate.”

Postul de funcționar poate fi rezervat pe viață

În acest moment, legea le dă voie funcţionarilor publici să îşi suspende contractul de muncă pe perioada în care sunt aleşi sau numiţi în funcţii de demnitate publică. Actul normativ nu prevede însă şi o limită maximă de timp în care respectivii funcţionari pot ţine postul blocat. Astfel, dacă sunt numiţi sau aleşi în mod repetat, ca demnitari, îşi pot rezerva, pe viaţă, postul de funcţionar din care au plecat.

Pompiliu Buzduga, videpreşedinte Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie: „Din practică şi dacă luăm, istoric vorbind, dacă ne uităm în ultimii 30 de ani, vom constata că, într-adevăr se poate întâmpla ca un salariat care a ocupat o funcţie de conducere sau de execuţie într-o instituţie publică, şi ajunge, într-un fel sau altul, într-o funcţie de demnitate publică, să ocupe pe viaţă acel post fără să i se întâmple nimic. (R: De fapt să îl blocheze, nu să îl ocupe.) Să îl blocheze, da.”

Sindicaliştii din administraţia publică atrag atenţia că blocarea posturilor este o strategie la care apelează mulţi funcţionari. Îşi rezervă astfel post la stat pentru a avea o plasă de siguranţă, în situaţia în care, dintr-un motiv sau altul, pierd funcţiile de demnitate publică.

Pompiliu Buzduga, videpreşedinte Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie: „Sunt cazuri foarte multe la nivel naţional prin care un salariat, un lucrător alege să fie numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică. Acesta, după o perioadă mai scurtă sau mai lungă, se întoarce pentru o perioadă relativ scurtă, pe funcţia pe care o ocupa, e clar că nu îşi face activitatea pentru care ocupă acel post şi aşteaptă să fie numit sau ales într-o altă funcţie de demnitate publică. Este o anomalie unde noi am depus foarte multe amendamente, sperăm ca acest Guvern să găsească soluţii.”

Caz asemănător la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - post blocat de șase ani

La Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici postul de şef al Direcţiei Comunicare este blocat de aproape şase ani. Atunci, directoarea şi-a găsit o slujbă la Comisia Europeană şi a plecat să lucreze acolo. Nu a renunţat însă la postul din România şi îl ţine blocat pentru orice eventualitate, suspendându-şi, în fiecare an, raporturile de serviciu.

Monica Dimitriu: „Numele meu este Monica Dimitriu, sunt coach, trainer şi autor şi astăzi am de gând să vorbesc despre nu fă nimic.”

Conducerea Agenţiei spune că Direcţia este una supradimensionată. Acolo lucrează nu mai puţin de 17 oameni, mulţi dintre ei neavând nimic de făcut şi nici studii în domeniu.

Violeta Vijulie, preşedinte ANFP: „Nu spun că nu s-au întâmplat şi lucruri bune dar nu ai ce să faci cu 17 oameni. Păi eu am avut agenţie de comunicare, aveam cifră de afaceri de un milion de euro pe an şi aveam câţiva angajaţi, sub 10 angajaţi, deci nu se poate aşa ceva. Adică ce poţi să faci cu 17 oameni. (R: Câţi ar trebui să fie?) În această agenţie v-am spus, cinci, maxim şapte. Adică... compartiment, maxim Serviciu ar trebui să fie. (R: Deci e mai mult decât dublu.) Da, mai mult decât dublu.”

De ce nu poate fi făcută reforma ANFP

Surpriza însă abia acum urmează. Pentru că directoarea îşi suspendă raporturile de serviciu, anual, Direcţia nu poate fi desfiinţată şi transformată în Serviciu.

Violeta Vijulie, preşedinte ANFP: „Eu nu pot să desfiinţez direcţia şi să o fac serviciu pentru că nu este nevoie de atâţia oameni, pentru că un director nu poate să existe fără structura lui. Iar eu dacă transform direcţia în serviciu înseamnă că i-am desfinţat postul persoanei care este suspendată, poate să dea Agenţia în judecată şi sigur câştigă pentru că aşa este lege.”

Între timp Monica Dimitriu a devenit şi antrenor de dezvoltare personală. Are cont pe YouTube şi două site-uri, unul în limba română şi altul în engleză. Printre servicile oferite se numără ateliere de dezvoltare personală pentru adulţi şi copii.

Monica Dimitriu: „Ţi s-a întâmplat vreodată să fii într-o oscilaţie permanentă, să nu ştii ce decizie să iei, să tragi de timp foarte mult, să încerci să găseşti cea mai bună soluţie ca până, în cele din urmă, să reuşeşti să găseşti o soluţie, dar să nu te decizi ce acţiune să întreprinzi?”

A fost sesizată Agenția Națională de Integritate

Potrivit legii, un funcţionar public, nu poate avea alte activităţi, în mediul privat, care să îi aducă venituri. În acest sens conducerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a cerut Agenţiei Naţionale de Integritate să verifice dacă există un posibil conflict de interese sau incompatibilitate.

Am încercat cu insistenţă să obţinem un punct de vedere şi de la Monica Dimitriu.

„Bună, sunt Monica Dimitriu şi te voi contacta în cel mai scurt timp posibil. Mulţumesc. La revedere”, a fost răspunsul ei.

Ulterior ne-a transmis un mail în care spune că ne poate accorda un punct de vedere abia după data de 25 februarie.

În plus, Monica Dimitriu susţine că suspendarea sa nu afectează bugetul instituţiei deoarece nu mai este plătită de statul român iar postul său poate fi „ocupat oricând de oricine”. Ce nu spune însă Monica Dimitriu este că, respectivul post poate fi ocupat doar temporar până când domnia sa decide să se reîntoarcă.

Editor : G.C.