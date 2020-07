Statul la Stat. Pentru că nu au fost primiți în Academia Română, politicienii și-au înființat academii paralele, pentru bani în plus

Nu au fost primiţi sau aveau şanse mici de a fi primiţi în Academia Română şi şi-au făcut propriile Academii. Aşa au ajuns sute de persoane să primească de la statul român, pe lângă pensii şi alte venituri, indemnizaţii lunare pentru activitatea didactică şi ştiinţifică pe care au avut-o de-a lungul vieţii. În ţara nostră, pe lângă Academia Română, mai există alte patru academii care sunt finanţate de la bugetul de stat. Printre acestea şi Academia Oamenilor de Ştiinţă care are peste 350 de membri. Deloc întâmplător din aceasta fac parte mulţi foşti şi actuali politicieni de la toate partidele, inclusiv fostul preşedinte Ion Iliescu. Criticii spun că aceste academii ar trebui să funcţioneze ca ONG-uri şi nu să fie finanţate din bani publici. Urmăriţi un nou episod al proiectului Statul la Stat.

Anul trecut, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, pe scurt AOSR, a primit de la bugetul de stat peste 10,5 milioane de lei, adică, aproximativ 2 milioane de euro. Mai bine de jumătate din sumă, aproape şase milioane de lei, s-au dus pe indemnizaţiile membrilor... Membrii titulari primesc o indemnizaţie lunară brută de 2.000 de lei, membrii corespondenţi 1.400 de lei brut iar cei de onoare, 1.000 de lei brut. Alţi 2,7 milioane de lei au fost cheltuiţi pentru plata salariilor angajaţilor. Preşedintele AOSR este Adrian Badea iar salariul său este echivalent cu al unui ministru: 21.840 de lei brut. Este ajutat de doi vicepreşedinţi şi un secretar, care sunt asimilaţi, din punct de vedere al salarizării, cu secretarii de stat: încasează lunar 16.640 de lei brut.

Adrian Badea, preşedinte AOSR: Sunt nişte personalităţi extraordinare, nu toate au loc în Academia Română, dar toate merită să li se recunoască valoarea şi printr-un mic efort să primească o indemnizaţie. Ştiţi cât este această indemnizaţie, câteva sute de lei.

Reporter: Iertaţi-mă, atunci creem o academie paralelă, practic?

Adrian Badea: Nu este deloc o academie paralelă. Este o altă academie.

Ioan Pop, preşedintele Academiei Române: În Academia Română există această amărăciune că funcţionează academii paralele care sunt finanţate din banii publici.

Academician Eugen Simion, fost preşedinte al Academiei Române: Există fel de fel de academii, ceea ce este mai mult decât o eroare, este o confuzie totală, pentru că crează o confuzie.

Până în anul 2007 AOSR a funcţionat ca ONG şi purta denumirea de Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă. Apoi, brusc, i-a fost schimbată denumirea în Academie şi transformată, prin lege, într-o instituţie finanţată de la bugetul de stat. Membrii nu au voie să poarte titulatura de academician, însă au toate beneficiile adevăraţilor academicieni. Inclusiv o indemnizaţie de urmaş pentru soţii sau copiii minori.

Reporter: Dumneavoastră, membrii acestei Academii, aveţi unele beneficii materiale la fel ca membrii Academiei Române deşi nu sunteţi academicieni, oficial şi legal.

Ecaterina Andronescu, senator PSD: Indemnizaţiile nu sunt de talia celor de la Academia Română.

Reporter: Cu 1.000 de lei mai puţin.

Ecaterina Andronescu: Nu, mai puţin de jumătate, dar nu cred că asta este important. Important este ce producem.

Fost ministru al Educaţiei şi actual senator PSD, Ecaterina Andronescu conduce secţia de ştiinţe chimice a AOSR. Deloc întâmplător, în Academie, şi-au găsit loc mulţi actuali sau foşti parlamentari.

Reporter: Sunt foarte mulţi politicieni în AOSR, foarte mulţi parlamentari şi foşti parlamentari, mulţi colegi de-ai dumneavostră.

Ecaterina Andronescu, senator PSD: Dar care sunt?

Reporter: Domnul Andea, domnul Robu, domnul Anghel Stanciu, domnul Solcanu...

Ecaterina Andronescu: Ok. Eu vă invit în ceea ce mă priveşte să urmăriţi siteul internaţional şi să vedeţi dacă activitatea mea ştiinţifică justifică sau nu.

Reporter: Eu vă întreb altceva.

Ecaterina Andronescu: Întrebaţi pe ceilalţi.

Reporter: Eu vă întreb altceva. Vă întreb de prezenţa masivă a unor politicieni în acestă instituţie.

Ecaterina Andronescu: N-am avut... Ştiţi, pe mine puteţi să mă întrebaţi, cât am fost preşedinta secţiei de chimie, care sunt cei care au intrat în AOSR prin secţia de chimie şi vă rog să urmăriţi şi opera lor ştiinţifică.

Petru Andea, fost deputat PSD cu trei mandate. Ivan Cismaru fost senator al Partidului Democrat. Ion Solcanu, fost senator PSD. Nicolae Robu, fost senator PNL.

Nicolae Robu, fost senator PNL: Această Academie este continuatoarea legală a Academiei de Ştiinţe înfiinţată în 1935, nu este nicio scorneală de acum a, mai ştiu eu, căror personaje politice. Am fost pur şi simplu primit ca o recunoaștere a ceea ce am făcut eu în cariera mea pentru ştiinţa românească pentru învăţământul superior românesc.

Anghel Stanciu, fost deputat PSD cu şase mandate. Ion Basgan, fost senator PNL. Aurel Vainer deputat al minorităţilor naţionale. Şerban Valeca, actual senator PSD.

Reporter: Vreau să îmi daţi şi mie un foarte scurt sincron să ne spuneţi cum aţi ajuns în AOSR, ce faceţi în calitate de membru AOSR.

Şerban Valeca, senator PSD: Cercetare! Ce fac din 1981.

Reporter: Sunt convins. Se poate?

Şerban Valeca: Acum? Nu, nu, că mă aşteaptă să semnez nişte hârtii, un proiect de lege.

Reporter: Dar când?

Şerban Valeca: Luni sau...

Reporter: Vă aştept?

Şerban Valeca: Nu că plec la Piteşti.

Lista este întregită de fostul preşedinte al României Ion Iliescu. Halucinant este că, unii dintre politicieni spun că nici măcar nu ştiu cum au ajuns să fie membrii ai AOSR. De pildă, Teodor Meleşcanu, fost ministru de externe şi actual senator.

Teodor Meleşcanu: Am fost pus pe listă...

Reporter: Cine v-a pus pe listă?

Teodor Meleşcanu: Oamenii..., comitetul de iniţiativă, nu am nicio... crede-mă.

Reporter: Fără să vă întrebe, fără să...

Teodor Meleşcanu: Da, eram în Senat şi atunci şi sigur au dorit să pună şi pe cineva din Senat, nu am avut niciun fel de activitate, nu am niciun fel de...

Reporter: V-au pus pentru notorietatea dumneavostră?

Teodor Meleşcanu: Da. Fără niciun fel de avantaje.

Adevăraţii academicieni contestă însă existenţa AOSR şi spun că transformarea acesteia dintr-un ONG într-o instituţie finanţată de la bugetul de stat are un substrat politic.

Eugen Simion, fost preşedinte al Academiei Române: Au sărit în sprijinul acestei idei confuze, care creează o mare confuzie, au sărit oameni din Parlament care voind să fie ei înşişi academicieni, au şi reuşit şi au legiferat acestă academie.

Adrian Badea, preşedinte AOSR: În academia noastră nu se face politică, în academia nostră când intră cineva nu îl întrebăm: domnule, în ce partid politic eşti?

Ioan Pop, preşedintele Academiei Române: Nu văd raţiunea, decât nişte interese private, a existenţei unei asemenea instituţii, repet, finanţate de la bugetul de stat. Probabil că frustrarea unora dintre membrii importanţi ai societăţii, inclusiv dintre cei cu rol politic, mă gândesc, frustrarea de a nu fi putut intra în Academia Română, în Academia Română sunt nişte criterii extrem de severe.

Reporter: Ca să înţeleg! Era nevoie de o altă instituţie, similară Academiei, în care să intre şi alţi oameni pentru că nu aveau loc la Academie.

Adrian Badea, preşedinte AOSR: Exact, exact. Nu aveau loc la Academie şi este normal, sunt mai multe academii. Există şi academia de ştiinţe medicale, acelaşi lucru.

Iulian Bulai, deputat USR: Şi-au făcut academiile proprii în funcţie de numărul oamenilor pe care ei ar fi încercat să îi mulţumească, raportat la cei care nu au intrat în Academia Română... Și-au făcut sistemele lor proprii, ceea ce este greşit pentru că aşa creezi forme fără fond.

În aceste condiţii, în Parlament a fost depus un proiect de lege prin care AOSR să nu mai beneficieze de bani publici. Pe lângă aceasta, în România, mai există alte trei academii: Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia de Ştiinţe Agricole. Toate sunt finanţate de la stat iar numărul membrilor care primesc indeminzaţie este de ordinul sutelor.

Editor web: Liviu Cojan