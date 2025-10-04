Live TV

Video Accident grav în Câmpia Turzii între un microbuz și un autoturism. Opt persoane au ajuns la spital

Data publicării:
accident campia turzii
Conform ISU, opt persoane au fost transportate la spital FOTO ISU Cluj

Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață în municipiul Câmpia Turzii. Au fost implicate un microbuz și un autoturism. Conform autorităților, opt persoane au fost rănite și duse la spital.

Conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, accidentul a avut loc pe strada Laminoriştilor din municipiul Câmpia Turzii.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

„Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare. Conform primelor evaluări, cei cinci bărbaţi şi trei femei transportaţi la spital prezentau afecţiuni uşoare”, au anunţat reprezentanţii ISU Cluj.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri
Digi Sport
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană din Praga
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele...
palestinieni-gaza
Val de reacții internaționale după ce Hamas a fost de acord să...
imagini din Chongqing, China
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin...
Ultimele știri
Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor imigranți pentru a pleca din SUA: „O formă de constrângere a minorilor”
VIDEO Vijelia din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost chemați să intervină de 350 de ori
Von der Leyen vrea o strategie pentru maşini autonome bazate pe AI: „Automobilele viitorului trebuie să fie construite în Europa”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Un mort și șapte răniți după ce două mașini s-au ciocnit la Popești, în județul Argeș
112 smurd inquam alexandru busca
Plan Roşu de Intervenţie: un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism la ieșirea din Mangalia
accident autostrada a1
Gest inconștient pe autostrada A1. Un șofer a tras brusc de volan pentru a întoarce și a lovit o altă mașină
Accident centura barladului
Accident la Bârlad: un bărbat a murit strivit după ce mașina pe care o conducea a intrat sub un TIR, pe centura orașului
A streetcar/tram passing the corner of Unioninkatu street and Pohjoisesplanadi by the Kauppatori market place in central Helsinki, Finland August 2024
Capitala europeană care se laudă cu o statistică rutieră pozitivă: niciun mort în accidente auto în ultimul an
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini cu prințesa Kate, virale pe rețelele sociale. „E ceva ce nu poate face? Eleganță în orice situație”
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Afacerea dezvoltată de un fost acționar de la Dinamo! Vrea să deschidă o fabrică în România care ar putea...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Aflat în America, David Popovici a apărut alături de miliardarul român care a făcut furori în toată lumea și...
Adevărul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playtech
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Arsenalul nuclear al SUA este învechit și modest în raport cu cel al Rusiei și Chinei, avertizează un raport...
Newsweek
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...