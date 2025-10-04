Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață în municipiul Câmpia Turzii. Au fost implicate un microbuz și un autoturism. Conform autorităților, opt persoane au fost rănite și duse la spital.

Conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, accidentul a avut loc pe strada Laminoriştilor din municipiul Câmpia Turzii.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

„Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare. Conform primelor evaluări, cei cinci bărbaţi şi trei femei transportaţi la spital prezentau afecţiuni uşoare”, au anunţat reprezentanţii ISU Cluj.

