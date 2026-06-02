Un accident naval în care a fost implicat un vapor sub pavilion Panama a avut loc marți, la ora 12:40, când nava a lovit pontonul de pasageri de la care tocmai plecase o ambarcațiune cu pasageri, au transmis pentru News.ro reprezentanţii Administraţiei Fluviale Dunărea de Jos (AFDJ) Galaţi.

Conform sursei citate, este vorba de nava Prince Zafer, sub pavilion Panama, cu o capacitate de 7.868 TDW. Nava venea dinspre Sulina şi avea drept punct de destinaţie portul moldovenesc Giurgiuleşti, de unde urma să încarce cereale.

„Am vorbit cu pilotul navei şi a declarat că i s-a oprit curentul pe generatoare, ceea ce înseamnă că i s-a oprit cârmă, tot”, au declarat pentru News.ro reprezentanţii AFDJ Galaţi.

Incidentul a fost la un pas de a provoca o tragedie: o navă care transportă navetişti, cu o capacitate de 30 de persoane, abia plecase de la pontonul pe care vaporul l-a lovit ulterior.

„S-a înfipt cu prova (partea din faţă, n.r.) în malul stâng şi a lovit un ponton de acostare. Cu puţin timp înainte, plecase nava de pasageri”, au declarat reprezentanţii AFDJ.

Într-o filmare publicată pe primarul din Tulcea pe contul său de Facebook se vede cum cargou-ul intră direct în pontonul de acostare şi-şi continuă apoi drumul.

Conform AFDJ Galaţi, traficul pe Dunăre nu a fost perturbat, iar nava cargo a fost remorcată, după aproximativ 30 de minute, de un remorcher aflat în zonă.

În momentul de faţă e remorcată şi dusă spre Mila 44, la punctul de confluenţă Chilia – Sulina.

„A intrat un vas cargo într-un ponton de acostare, folosit pentru navele care fac naveta între Tulcea şi comuna (limitrofă, de pe celălalt mal al Dunării, n.r.) Tudor Vladimirescu”, a confirmat incidentul pentru News.ro şi George Maladoi, viceprimarul comunei Ceatalchioi din apropiere.

„Nu sunt victime, cargo-ul venea cu viteză relativ mică”, a mai spus viceprimarul comunei Ceatalchioi.

Editor : B.E.