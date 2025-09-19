Live TV

Alexandru Nazare: „România trebuie sǎ identifice formule juste de taxare a multinaţionalelor, însǎ, sǎ respecte criteriile OCDE”

Data publicării:
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare/ Facebook

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite că România trebuie să identifice formule juste de taxare a multinaţionalelor, astfel încât să întrunească obiectivele fiscale locale. Însă, în acelaşi timp, România trebuie să respecte criteriile OCDE si sa asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor.

Ministrul Finanţelor arată că, adiţional discuţiilor informale de la Copenhaga privind situaţia fiscal-bugetară a României şi pregătirea terenului pentru aprobarea PNRR în următoarele reuniuni, o temă centrală a fost avansarea procesului de aderare la OCDE, în special în perspectiva FTA MAP Forum din luna octombrie – unul decisiv pentru România, care va reuni specialişti în taxe din ţările membre OCDE, pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru rezolvarea disputelor fiscale între diferitele administraţii.

„În acest sens, am avut azi discuţii cu miniştrii de finanţe din Franţa, Germania, Italia, Austria şi Spania, precum şi o discuţie dedicată cu directorul OCDE, pentru a transmite un semnal ferm că România tratează cu maximă seriozitate sarcinile asumate. Am subliniat progresele noastre în domeniul Procedurilor Amiabile (MAP - Mutual Agreement Procedures) şi a acordurilor de preţ in avans bilaterale (o formă de gestionare a dublei impuneri pe zona preţurilor de transfer) - astfel încât evaluarea finală să reflecte conformitatea deplină a României cu standardele OCDE”, precizează Nazare.

„România trebuie sǎ identifice formule juste de taxare a multinaţionalelor, astfel încât sǎ întruneascǎ obiectivele fiscale locale însǎ, în acelaşi timp, sǎ respecte criteriile OCDE si sa asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor”, spune ministrul, adăugând că „existǎ numeroase dispute în spaţiul public pe acest subiect”.

„În cadrul dialogurilor am prezentat atât situaţia actuală a procedurilor amiabile si a acordurilor de preţ în avans bilaterale, cât şi schimbarea de atitudine a României în soluţionarea rapidă şi riguroasă a acestor dosare. Mesajul transmis partenerilor a fost clar: România accelerează implementarea angajamentelor pentru a facilita obţinerea unei evaluări pozitive în FTA MAP Forum şi pentru a închide cu succes procesul de aderare la OCDE în luna octombrie”, afirmă Nazare.

 

