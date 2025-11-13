Live TV

ANAF: Un demnitar a folosit în scop personal o maşină de lux cumpărată de firma la care era asociat. Surse: Demnitarul este deputat PSD

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de firma la care era asociat. Agenția anunță că a corectat situația, obligaţiile fiscale „fiind ajustate în mod corespunzător”. Potrivit surselor DigiEconomic, persoana vizată de verificările ANAF este deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și fost președinte al Comisiei de control a activității SIE.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a efectuat verificări privind tratamentul fiscal pe care o societate din judeţul Gorj l-a adoptat pentru utilizarea unui autoturism de lux deţinut de societate. Verificările au fost iniţiate pe baza unei analize de risc privind utilizarea respectivului autoturism de către o persoană cu notorietate, demnitar public. Verificările au relevat că autoturismul în cauză a fost utilizat în interesul asociatului, persoana publică, în activităţi care nu au legătură cu activitatea societăţii. În consecinţă, ANAF a aplicat prevederile fiscale incidente, iar starea de fapt fiscală a fost corectată, obligaţiile fiscale fiind ajustate în mod corespunzător”, se precizează în comunicatul ANAF.

Potrivit ANAF, impactul adus asupra bugetului de stat a încetat, autoturismul fiind restituit societăţii de leasing, iar creanţele fiscale declarate incorect au fost atrase la bugetul general consolidat al statului.

Una dintre direcţiile de activitate ale DGAF vizează achiziţia şi tratamentul fiscal aplicabil autoturismelor de lux, la nivelul societăţilor. Verificările vizează modul în care firmele şi-au dedus TVA pentru achiziţiile de maşini de lux, în special a celor din spaţiul intracomunitar, fără respectarea prevederilor Codului fiscal.

CITEȘTE ȘI: SURSE: Deputatul PSD Mihai Weber, vizat de un control ANAF privind utilizarea unui autoturism de lux în scop personal

