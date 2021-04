Ancheta în cazul tragediei de la Institutul „Victor Babeş”, preluată de Parchetul Tribunalului Bucureşti. Audieri la Poliția Capitalei

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a preluat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 ancheta în cazul decesului celor trei pacienţi de la Institutul „Victor Babeş”. Procurorii au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem pentru ucidere din culpă. Mai mulți angajați ai spitalului unde a avut loc tragedia de luni seară sunt audiați marți la Poliția Capitalei.

Luni noapte au fost audiate şapte persoane, printre care managerul spitalului „Victor Babeș” şi membri ai personalului tehnic, potrivit unor reprezentanţi ai Parchetului, citați de Agerpres.

Audierile continuă marți, la Poliţia Capitalei, unde au fost chemate mai multe persoane, membre ale personalului medical.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei.

„La data de 12 aprilie, poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei - Serviciul Omoruri, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, trei pacienţi internaţi în Unitatea Terapie Intensivă Mobilă din curtea Spitalului Clinic 'Victor Babeş' Bucureşti au decedat. La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă, formată din poliţişti ai Serviciului Omoruri, specialişti ai Serviciul Criminalistic şi medic legist”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Trei pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 au murit luni seara după o defecţiune la TIR-ul ATI - unitatea mobilă de Terapie Intensivă - de la Institutul "Victor Babeş" din Bucureşti, care a dus la oprirea alimentării cu oxigen a pacienţilor.

Din primele informaţii, tragedia a avut loc după o creştere bruscă a presiunii în instalaţia de oxigen la care era conectat TIR-ul, care a dus la blocarea completă a ventilatoarelor la care erau conectaţi cei opt pacienţi aflaţi în acel moment în TIR-ul ATI.

Alimentarea cu oxigen, oprită

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat că, luni, în jurul orei 16,25, a existat o creştere bruscă, de peste 6 bari, a presiunii oxigenului în Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul "Victor Babeş".

„Inițial am aflat în jurul orei 17.20 că este o problemă. Ulterior am aflat că există pacienți în stop și mai târziu - nu pot să vă spun ora exactă - am aflat că există trei pacienți în stop cardiac”, a spus Arafat în timpul unei conferințe de presă la Guvern.

Raed Arafat a subliniat că, atunci când se depăşeşte o presiune de 6 bari, ventilatoarele intră în sistem de autoprotecţie şi se opresc.

„Altfel, presiunea distruge tot mecanismul ventilatorului. Asta se pare că s-a întâmplat, cu toate ventilatoarele din TIR, care s-au oprit împreună şi au creat situaţia de urgenţă din interiorul terapiei intensive mobile. Colegii de acolo au lucrat imediat ca să remedieze situaţia şi să încerce, bineînţeles, să ventileze bolnavii, ca să preia bolnavii pe balon, nu erau toţi intubaţi care erau în TIR”, a precizat Raed Arafat.

El a menţionat că la spital se afla şi un reprezentant al firmei care asigura mentenanţa, dar că acesta nu a dorit să intre în TIR, oferind în schimb indicaţii celor care au intrat în unitatea mobilă.

