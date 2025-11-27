Live TV

Angajaţi ai unor societăţi din Alba Iulia, păcăliţi să trimită bani unor necunoscuţi care au pretins că le sunt şefi

Data publicării:
lei bancnote
Foto: Shutterstock

Mai mulţi angajaţi ai unor societăţi din Alba Iulia ar fi fost contactaţi de către persoane necunoscute, sub pretextul că sunt superiori ai acestora, care i-ar fi convins să le depună bani, în sumă totală de peste 18.000 de lei, prin aparatele de plată folosite pentru încasări, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

„Patru angajaţi ai unor societăţi comerciale din Alba Iulia ar fi fost contactaţi de către persoane necunoscute, sub pretextul că sunt superiori ai acestora, moment în care ar fi convins angajaţii să depună diferite sume de bani, în valoare totală de 18.450 de lei, prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări”, a precizat IPJ Alba, potrivit Agerpres.

Poliţia Municipiului Alba Iulia efectuează cercetări pentru înşelăciune, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiilor de fapt şi luării măsurilor legale care se impun.

IPJ Alba le reaminteşte cetăţenilor să nu dea curs solicitărilor recepţionate telefonic de la persoane necunoscute privind transferul unor sume de bani. De asemenea, în cazul ca cele înregistrate joi, atunci când primesc un apel telefonic care pare suspect, să contacteze departamentele superioare prin intermediul canalelor pe care le folosesc de obicei.

„Nu cedaţi presiunii de transfer de bani - promotorii fraudelor pot folosi tactici agresive pentru a vă determina să acţionaţi rapid! Solicitaţi întotdeauna informaţii scrise, cum ar fi prospectele de investiţii, detaliile companiei sau orice alt document relevant”, a mai transmis IPJ Alba.

