Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău a declarat, marți la Digi24, că actuala criză a combustibilului va avea efecte în lanț în economie, iar Guvernul reevaluează situația la fiecare una-două săptămâni pentru a decide eventuale măsuri suplimentare.

„În primul rând, fiecare criză, mai ales dacă este prelungită, are impact asupra economiei. O asemenea criză, cum este cea a combustibilului, în primul rând pe preț, are impact pe tot lanțul. De la consumator, de la omul simplu până la fiecare companie care se aprovizionează cu combustibil. Bineînțeles că există un efect rostogolit în inflație și asta se va simți, nu-l poate nega nimeni. După cum trebuie să facem diferența între crizele inevitabile, globale, aș spune și crizele pe care le putem evita. Aceasta este o criză inevitabilă, nu o putem controla, vin factorii externi, într-adevăr, legat de deciziile politice ale unor lideri politici. Noi trebuie să încercăm să răspundem dacă este suficientă sau nu este suficient o măsură”, a declarat Irineu Darău, marți la Digi24.

Măsurile luate și calculele bugetare

Ministrul USR a subliniat că Executivul a intervenit deja prin două pachete de măsuri.

„Aș sublinia că deja s-au luat două măsuri. Întâi s-a făcut acel cadru, prin ordonanță de urgență, în care s-a dat un semnal în piață că nu se pot face profituri exagerate în această perioadă. După care s-a vândut venit cu măsurile și mai concrete, în care, pe lângă reducerea de 30 de bani la pompă suportată din bugetul de stat, s-a venit și cu acea taxă de solidaritate. Să știți că în spatele acestor măsuri sunt și niște calcule pe termen scurt, pentru că mai mult nu avem. Nu putem să știm ce va fi peste două luni, peste trei luni. Ne întâlnim în fiecare săptămână, sub o formă sau alta, să vedem dacă este necesară și sustenabilă o măsură suplimentară, fiindcă aici sunt două riscuri. Unu, să iei sau să promiți măsuri și din păcate, văd că unii promit foarte mult fără să calculeze și trebuie un calcul legat de impactul bugetar”, a afirmat ministrul Economiei.

Riscurile unor măsuri prea ample

Irineu Darău a avertizat asupra riscului adoptării unor măsuri cu impact bugetar major sau care pot afecta aprovizionarea.

„Al doilea risc major este să iei o măsură cu bătaie lungă care să dezechilibreze bugetul, dar să dezechilibreze și lanțurile de aprovizionare și apoi să se schimbe situația. Există riscul, dacă iei măsuri de o magnitudine mult prea mare, dintr-o dată, ori să nu suporte bugetul, ori să te trezești cu lipsă de benzină sau de motorină. Nu vrem asta. Cred că până acum pașii care s-au făcut au fost corect dimensionați. S-a simțit un impact, eu zic nu neglijabil. Dar nimeni, dacă nu pretinde că are o baghetă magică sau un glob de cristal, nu va putea să promită că peste o lună situația sau prețul va fi de o anumită natură. Trebuie să fim foarte responsabil și o atrag atenția, în calitate de ministru al Economiei, că promisiunile hazardate nu fac bine economiei, dezamăgesc oamenii și creează niște calcule economice pe baze false de declarații politice”, a adăugat senatorul USR.

Evaluări la fiecare două-trei săptămâni

Întrebat dacă urmează noi intervenții sau dacă Guvernul va lăsa piața să regleze consumul, ministrul a precizat:

„Nu, eu spun că la fiecare etapă de aproximativ una, două, trei săptămâni, observăm care au fost efectele măsurilor luate, reevaluăm situația și eventual luăm alte măsuri, calculând și impactul bugetar. Să știți că am văzut la un moment dat o declarație pe ce mai încasează statul în plus din prețurile mai mari. Intenția acestui Guvern nu este să câștige bani din această criză. Exclus. Încercăm pe cât se poate legislativ să ne asigurăm că nici privații nu câștigă din această criză. Deci măsurile pe care le propunem sunt în acest spirit”, a declarat Irineu Darău.

El a precizat că deciziile sunt luate în cadrul coaliției, în urma unor analize tehnice.

„Nu în coaliție, în sensul de intern partid, asta n-are relevanță, ci între miniștrii de resort, vicepremier și premier de toate culorile politice din coaliție au avut loc aceste discuții și de fiecare dată când tranșăm o măsură, o tranșăm raportat la calculele curente”, a afirmat ministrul Economiei.

Scenariul raționalizării carburanților

În contextul discuțiilor despre eventuale scenarii de criză, inclusiv raționalizarea carburanților, Darău a spus că România nu se află în acest punct.

„Există riscuri și există multiple scenarii. Cred că totuși, fără să pretind că s-au găsit soluțiile perfecte, până acum în acești doi pași pe care vi i-am descris, s-au luat măsurile corect dimensionate și observăm că în România nu există raționalizare, nu există lipsă la aprovizionare. Există, raportat la măsurile Guvernului, o mică scădere de preț față de nivelul de la care s-a plecat în ziua respectivă. Restul depinde de ce se va întâmpla”, a declarat Irineu Darău.

„Așa cum pe partea pozitivă ar fi hazardat să facem predicții, exact așa e și pe partea negativă. Aceasta trebuie să fie, bineînțeles, una dintre ultimele măsuri absolut necesare. Dacă la un moment dat, de așa natură va evolua criza în rău și va trebui să luăm astfel de măsuri, atunci se vor lua. Dar nu suntem în această situație. România are și o particularitate a producției interne”, a afirmat ministrul Economiei.

Darău, întrebat cât timp va dura criza: „Are cineva acest răspuns?”

Întrebat cât timp ar putea dura criza și dacă după trei luni ar putea fi activate scenarii precum raționalizarea, ministrul Irineu Darău a invocat incertitudinea globală.

„Vă spun sincer că înțeleg și nevoia oamenilor, în primul rând, dar și nevoia presei de siguranță. Dar vă întreb neretoric, foarte sincer - Are cineva acest răspuns? Eu aș vrea să știu dacă îl are cineva în toată lumea aceasta largă răspunsul legat de evoluția războiului sau de evoluția prețurilor combustibilului. În primul rând, cred că unii s-ar îmbogăți prin această predicție, dar s-ar lua și deciziile perfecte peste tot în lume”, a adăugat senatorul USR.

„Toate statele fac un reglaj fin, de la săptămână la săptămână, cu măsuri diferite. Uitați-vă că nu prea seamănă măsurile între ele. Trebuie ținut cont și de specificitatea fiecărui stat. Noi avem un avantaj. Faptul că există producție de țiței în România contează în această ecuație și poate și de aceea, împreună cu măsurile Guvernului, nu avem o criză încă scăpată de sub control. Dar nu putem să minimalizăm criza internațională care nu depinde de noi”, a subliniat Irineu Darău.

Toate sectoarele, afectate

Ministrul Economiei consideră că toate domeniile sunt expuse efectelor scumpirilor.

„Eu cred că absolut toate. Și iarăși efectele cuantificate le vom vedea puțin mai târziu, pentru că toată această scumpire pe lanț se va regăsi într-o inflație pe care o vom cuantifica peste câteva săptămâni sau luni”, a mai spus Darău.

Referitor la prognoza inflației, Darău a arătat că estimările optimiste de la începutul anului ar putea fi revizuite.

„La fel nu se poate face o asumpție. Știți că până să înceapă acest război, mai degrabă erau optimiste estimările, inclusiv cele ale BNR, să ne ducem undeva în banda de 4-5% pentru finalul anului. Este clar că anul acesta va arăta puțin altfel proiecția de final, în funcție de ce se întâmplă în aceste luni. Nu pot să decât să sper, ca ministru al Economiei, că se va stabiliza situația foarte repede, dar e o speranță. Nu depinde de noi”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu