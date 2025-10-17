Live TV

ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici, iar șapte din zece au fost amendați. Cele mai frecvente nereguli găsite

Data publicării:
nbanda anpc oprire activitate
Foto: ANPC

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în ultimele cinci zile, peste 2.000 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi care au depăşit şase milioane de lei.

În urma neregulilor au fost date  1.361 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 6,14 milioane lei. De asemenea, a fost oprită temporar prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 28 de operatori economici, informează News.ro. 

Principalele neconformităţi constatate au fost: automate de cafea neconectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă; produse nealimentare (detergenţi) cu termen de valabilitate depăşit; sticlă cristalină neetichetată conform legislaţiei în vigoare, respectiv lipsită de marcajul pătrat de culoare argintie; produse şi proceduri nesigure în unităţile de alimentaţie publică;  utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurităţi, rugină şi resturi alimentare; produse alimentare cu data limită de consum depăşită.

Alte nereguli descoperite au fost: produse de origine vegetală şi animală fără elementele de identificare şi caracterizare; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte lista meniu; materii prime fără elementele de identificare şi caracterizare necesare stabilirii trasabilităţii produselor; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori.

 

