Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că în cele cinci județe și în Capitală, unde s-a suspendat prezența fizică a copiilor în unitățile școlare, este „relevant” să fie recuperate orele. David a precizat că în București unele școli au putut desfășura „activități online”. Oficialul a precizat că, de joi, se pot relua cursurile normal dacă nu apar noi avertizări meteo.

Cursurile au fost suspendate, miercuri, în mai multe județe din țară și în Capitală, după avertizările cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Întrebat dacă au apărut probleme în transportul elevilor cu autocarul în anumite zone vizate de coduri, ministrul a declarat:

„Decizia a fost în cele cinci județe să se suspende prezența fizică a copiilor în unitățile școlare, deci n-au fost duși la școli. În același timp, în cele cinci județe decizia a fost să se suspende și activitatea educațională, adică cursurile, urmând ca orele să fie recuperate în următoarele săptămâni”.

Daniel David a menționat că în municipiul București, la solicitarea Inspectoratului, „am fost de acord ca acele unități școlare care își doresc, care au infrastructura, care anunță din timp, să încerce să facă unele activități online. Nu am până la această oră câte unități școlare din București au avut activitatea online”.

Ministrul a mai afirmat că este relevant să se facă recuperarea acestor ore „fie online, fie în săptămânile” următoare.

Întrebat dacă se ia în calcul reluarea cursurilor joi sau dacă vor rămâne suspendate, ministrul Educației a spus: „Instituțiile noastre colaborează strâns. Eu personal sunt în legătură directă și cu Arafat”.

„La ora 15:00 încetează interdicția dată de codul roșu, dacă nu apare nimic altceva. De mâine ne reluăm activitățile educaționale în varianta standard. Dacă cumva se întâmplă să se schimbe ceva, vom anunța și noi și celelalte instituții, inclusiv Comitetele pentru Situațiile de Urgență din fiecare județ, dar deocamdată mergem pe această variantă”, a afirmat el.

În urma deciziei de a suspenda prezența fizică în școlile din cinci județe, ca urmare a avertizărilor transmise de meteorologi, au apărut atât reacții pozitive, cât și reacții în care oamenii au spus că în unele zone ploaia nu a fost așa cum a fost anunțată și copiii ar fi putut merge la școală. Despre acestea, ministrul a declarat:

„Eu văd în context legal. Decizia este luată, nu de către minister, ci de către Comitetele pentru Situațiile de Urgență din județele respective și aceste comitete lucrează pe niște date probabilistice oferite de experții care se ocupă cu predicțiile privind vremea privind fenomenele meteorologice. Dincolo de acest aspect legal, siguranța copiilor este mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional”.

