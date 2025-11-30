Live TV

Apele Române, anunț de ultimă oră despre situația din Prahova. Ce se întâmplă cu tratarea apei din barajul Paltinu

Data publicării:
barajul paltinu seaca
Barajul Paltinu, septembrie 2025. Sursa foto: Digi24

Administraţia Naţională Apele Române anunţă, duminică după amiază, că deşi nivelul apei în barajul de la Paltinu, judeţul Prahova, a crescut, din cauza turbidităţii ridicate centralele la baraj sunt oprite pentru câteva ore, pentru că există risc de supraîncălzire. „Valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, transmit reprezentanţii instituţiei. Aceştia cer declararea stării de urgenţă în urma situaţiei din judeţul Prahova.

„În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 mil mc de apa (de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula in cazul Q multianuale lunare). La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s. Totuşi, din cauza turbidităţii ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiţii, valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, anunţă, duminică după amiază, Apele Române.

Instituţia precizează că recomandă Direcţiei de Sănătate Publică Prahova şi altor autorităţi din judeţ să asigure din alte surse apă în scop menajer pentru localităţile afectate „având în vedere situaţia critică prezentă”.

„Solicităm declararea stării de urgenţă în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităţilor afectate. Având în vedere situaţia meteo, creşterea turbidităţii şi volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila. La şedinţa CJSU Prahova - la care au participat Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, şi directorul general al ANAR, Florin Ghiţă - s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuţie a apei potabile pentru populaţia din localităţile afectate, precizează oficialii Apele Române.

Zeci de mii de consumatori casnici, instituţii şi firme din judeţul Prahova nu au, de două zile apă potabilă, după ce apa din lacul de acumulare Paltinu a devenit atât de tulbure încât nu poate fi tratată.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Digi Sport
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru zeci de mii de români. Prefecţii de Dâmboviţa şi Prahova cer apă din rezerva de stat
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00230
Criză de apă în Prahova. Buzoianu acuză Apele Române: N-au luat în calcul că va ploua și pasează vina. „Amenință că vin peste minister”
diana buzoianu face declaratii
Ministra Mediului: Peste 1.000 de imobile de pe litoral au ajuns ilegal în proprietate privată. Apele Române au început să le revendice
barajul vidraru barajul paltinu
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Inundații în județul Galați.
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea...
osie-pe-sine-1
Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil...
589824564_1148374434134576_2626974378335472173_n
Vremea rea face ravagii: Șosele blocate de alunecări de teren, pe...
photo-collage.png (6)
Internări sistate la Spitalul din Câmpina: pacienți trimiși la...
Ultimele știri
Gheorghiu: Săptămâna viitoare intrăm în reforma companiilor. Luăm decizia finală despre primele 10 companii din energie și transport
Moment emoționant la 10.000 de metri: un jandarm a cântat la vioară imnul României în avion
Viktor Orban, abandonat de președintele Poloniei. Karol Nawrocki a anulat o întâlnire cu premierul ungar din cauza vizitei la Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
Oraşul din România în care va ninge zile în şir în luna decembrie. Peisajul va fi de vis
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Dennis Man, scos din primul 11! Antrenorul de la PSV nu s-a ferit să spună motivul
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...