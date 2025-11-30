Apele Române, anunț de ultimă oră despre situația din Prahova. Ce se întâmplă cu tratarea apei din barajul Paltinu

Administraţia Naţională Apele Române anunţă, duminică după amiază, că deşi nivelul apei în barajul de la Paltinu, judeţul Prahova, a crescut, din cauza turbidităţii ridicate centralele la baraj sunt oprite pentru câteva ore, pentru că există risc de supraîncălzire. „Valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, transmit reprezentanţii instituţiei. Aceştia cer declararea stării de urgenţă în urma situaţiei din judeţul Prahova.

„În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 mil mc de apa (de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula in cazul Q multianuale lunare). La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s. Totuşi, din cauza turbidităţii ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiţii, valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, anunţă, duminică după amiază, Apele Române.

Instituţia precizează că recomandă Direcţiei de Sănătate Publică Prahova şi altor autorităţi din judeţ să asigure din alte surse apă în scop menajer pentru localităţile afectate „având în vedere situaţia critică prezentă”.

„Solicităm declararea stării de urgenţă în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităţilor afectate. Având în vedere situaţia meteo, creşterea turbidităţii şi volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila. La şedinţa CJSU Prahova - la care au participat Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, şi directorul general al ANAR, Florin Ghiţă - s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuţie a apei potabile pentru populaţia din localităţile afectate, precizează oficialii Apele Române.

Zeci de mii de consumatori casnici, instituţii şi firme din judeţul Prahova nu au, de două zile apă potabilă, după ce apa din lacul de acumulare Paltinu a devenit atât de tulbure încât nu poate fi tratată.

