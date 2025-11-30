Live TV

Video Penurie de apă în Câmpina. Oamenii stau la coadă pentru câteva bidoane, magazinele sunt goale. „Am luat apă dintr-o băltoacă”

EDL FAKE CARPEN CAMPINA FARA APA 301125_00303
Criză de apă în Câmpina. Oamenii stau la coadă pentru câteva bidoane, magazinele sunt goale. Foto. Digi24

Criza apei lovește puternic în Câmpina, unde locuitorii stau la coadă cu bidoanele pentru câțiva litri, iar magazinele au rămas complet fără apă. Oamenii spun că situația a devenit critică, unii ajungând să folosească apa adunată în fața blocului. În localitate au fost amplasate cisterne și containere, după ce Stația de Tratare Voila a fost blocată de turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu. Edilul orașului avertizează că este o situație fără precedent și că autoritățile încearcă să asigure în primul rând apa potabilă pentru spitale și centrele sociale.

Locuitorii spun că situația a devenit insuportabilă. Unul dintre locuitori a povestit, pentru Digi24 că nu are apă nici pentru cele mai elementare nevoi.

Nu avem pentru baie, nu avem de băut, nu avem deloc apă. (...) Noroc că au venit să ne dea”, a spus el.

Cozi lungi s-au format încă de dimineață în punctele unde au fost distribuite cisterne.

Cu bidoane, cu găleți, uitați-vă și dumneavoastră la rând. (...) Ne-au anunțat că nu avem apă. Ne-au zis prima dată că 24 de ore și apoi au lungit-o până miercuri”, a declarat un alt localnic.

Alt locuitor reclamă că magazinele din oraș au rămas complet fără apă îmbuteliată.

Am venit pentru apă, dar e o situație foarte gravă. (...) De exemplu acum la magazine nu se mai găsește apă deloc”, a declarat acesta.

Pentru unii locuitori, lipsa apei a dus la soluții disperate. O femeie a povestit că a folosit inclusiv apa adunată în fața blocului pentru toaleta din apartament.

Am luat apă, mă scuzați că vă spun, aseară în găleata în care spăl mopul din băltoaca din fața blocului și am aruncat în wc. (...) Poate ne spălăm acolo, în fața blocului, în băltoacă”, a povestit locanica.

Primarul din Câmpina, Irina-Mihaela Nistor, spune că situația este fără precedent și că autoritățile au fost nevoite să intervină rapid.

Municipiul Câmpina nu are apă de două zile. (...) În primul moment am reușit să asigurăm tot ce înseamnă apă potabilă pentru spitale, pentru centrul cu dizabilități”, a declarat edilul pentru Digi24.

Pentru că întreruperea s-a prelungit, primarul a convocat un comitet local pentru situații de urgență și a cerut suplimentarea punctelor de distribuție.

Am amplasat containere cu apă potabilă în diferite locații”, a adăugat ea.

Criză de apă în Prahova. Buzoianu acuză Apele Române: N-au luat în calcul că va ploua și pasează vina. „Amenință că vin peste minister"

