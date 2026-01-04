Live TV

Armata Venezuelei a recunoscut-o pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, după capturarea lui Nicolás Maduro

Data actualizării: Data publicării:
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez, vicepreședinta care a preluat conducerea Venezuelei. Sursa: Profimedia
Din articol
Anunțul Washingtonului

Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică, 4 ianuarie, pe vicepreședinta Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, a anunțat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după capturarea președintelui Nicolás Maduro de către armata americană, scrie AFP.

Potrivit comunicatului citit de ministrul apărării, decizia se bazează pe o hotărâre a Curtea Supremă a Venezuelei, care ordonă ca Delcy Rodríguez să își asume conducerea statului pentru o perioadă de 90 de zile.

Înconjurat de militari înarmați, Vladimir Padrino López a îndemnat populația la calm și la reluarea activităților cotidiene.

„Îndemn poporul Venezuelei să își reia activitățile economice, profesionale și de orice natură, precum și activitățile educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe șinele constituționale”, a declarat oficialul.

Ministrul apărării a cerut, de asemenea, eliberarea lui Nicolás Maduro și a denunțat asasinarea „cu sânge rece” a unei părți din echipa de protecție a acestuia.

Totodată, el a făcut apel la „pace, ordine” și la evitarea „tentațiilor războiului psihologic”, avertizând împotriva amenințărilor și a climatului de teamă.

CITEȘTE ȘI: Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump

Anunțul Washingtonului

Capturarea lui Nicolás Maduro a fost anunțată sâmbătă de președintele american Donald Trump, care a precizat că forțele americane au lansat un „atac de mare anvergură” împotriva Venezuelei.

Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Imaginile filmate de televiziunile americane l-au arătat pe liderul venezuelean coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale.

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Imagini cu Maduro, la New York. Cum vede un fost candidat la președinția SUA incursiunea în Venezuela: „Ilegală și nechibzuită”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
photo-collage.png (32)
5
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Digi Sport
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
consiliul ue
Consiliul Europei a cerut respectarea dreptului internațional, după intervenția SUA în Venezuela: „O lume a excepțiilor e periculoasă”
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon al XIV-lea a transmis un apel la depășirea violenței, după capturarea lui Nicolas Maduro de forțele americane
Nicolas Maduro
„Infernul pe Pământ”: Nicolas Maduro este închis în celebra închisoare din New York unde a fost ținut și „El Chapo”
pariu
Pariu suspect înainte de operaţiunea americană din Venezuela: Un jucător a câștigat 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro
Nicolas Maduro
Imagini cu Maduro, la New York. Cum vede un fost candidat la președinția SUA incursiunea în Venezuela: „Ilegală și nechibzuită”
Recomandările redacţiei
tribut pt victimele Le Constellation bar - Crans Montana
Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian...
judecatori ccr
Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o...
vreme, meteo, ger
Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va...
coada de masini pe autostrada
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul...
Ultimele știri
Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale: „Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi depășesc și 32 de ore”
Dmitri Medvedev a invocat cazul Maduro și a vorbit despre scenarii de răpire care i-ar viza pe cancelarul german Merz și pe Zelenski
Rusia susține că a doborât peste 25 de drone lansate de Ucraina asupra Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Fanatik.ro
Kevin Ciubotaru a dezvăluit tot despre negocierile cu FCSB: „Mi-a scris Meme Stoica, iar cu domnul Gigi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United
santier constructii
Ianuarie este ultima lună cu prețuri vechi în construcții. Noua taxă de carbon va majora costurile cu până la...
Playtech
Nicolas Maduro a fost dus în închisoarea de care se teme orice deținut. De ce este numită „Iadul pe Pământ”
Digi FM
Par mai degrabă surori. Eleganta și senzuala Miley Cyrus a făcut furori la Palm Springs. Mama i-a fost...
Digi Sport
Au ”explodat” vânzările! Ce a urmat după fotografia postată de Donald Trump cu Nicolas Maduro e complet...
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
Adevarul
Bradul de Crăciun din Drăgășani, furat din cimitir. Familia care l-a plantat a fost șocată să-l vadă în Ajun...
Newsweek
Pensie crescută la 8.100 lei după ce instanta i-a crescut punctajele cu 50%. A muncit un număr mic de ani
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...