Armata Venezuelei a recunoscut-o pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, după capturarea lui Nicolás Maduro

Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică, 4 ianuarie, pe vicepreședinta Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, a anunțat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după capturarea președintelui Nicolás Maduro de către armata americană, scrie AFP.

Potrivit comunicatului citit de ministrul apărării, decizia se bazează pe o hotărâre a Curtea Supremă a Venezuelei, care ordonă ca Delcy Rodríguez să își asume conducerea statului pentru o perioadă de 90 de zile.

Înconjurat de militari înarmați, Vladimir Padrino López a îndemnat populația la calm și la reluarea activităților cotidiene.

„Îndemn poporul Venezuelei să își reia activitățile economice, profesionale și de orice natură, precum și activitățile educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe șinele constituționale”, a declarat oficialul.

Ministrul apărării a cerut, de asemenea, eliberarea lui Nicolás Maduro și a denunțat asasinarea „cu sânge rece” a unei părți din echipa de protecție a acestuia.

Totodată, el a făcut apel la „pace, ordine” și la evitarea „tentațiilor războiului psihologic”, avertizând împotriva amenințărilor și a climatului de teamă.

Anunțul Washingtonului

Capturarea lui Nicolás Maduro a fost anunțată sâmbătă de președintele american Donald Trump, care a precizat că forțele americane au lansat un „atac de mare anvergură” împotriva Venezuelei.

Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Imaginile filmate de televiziunile americane l-au arătat pe liderul venezuelean coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale.

