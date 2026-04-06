Asistentă medicală, găsită moartă în apartament. Polițiștii au o primă ipoteză

Poliţiştii efectuează cercetări în cazul unei tinere de 31 de ani, găsită decedată, luni, în locuinţa sa din municipiul Târgu Jiu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu.

Luni, în jurul orei 11:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi, prin 112, de un bărbat, cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa decedată la adresa de domiciliu.

„Patrula de siguranţă publică s-a deplasat la faţa locului, împreună cu un echipaj de ambulanţă, cei din urmă efectuând manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul femeii de 31 de ani. În urma examinării vizuale a cadavrului nu s-au constatat leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă”, a declarat Ioana Sacagiu, potrivit Agerpres.

Conform unor surse judiciare, femeia de 31 de ani lucra ca asistentă medicală în cadrul secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

Tânăra s-ar fi spânzurat, au precizat surse apropiate anchetei. Ea avea o fetiţă în vârstă de şapte ani şi era divorţată.

