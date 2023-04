Atac fără precedent al conducerii BOR la adresa lui Teodosie. Bănescu: Trebuie să ascundă cât mai puține schelete în dulap

Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a lansat un atac dur pe pagina sa de Facebook la adresa unui „reprezentant oficial al Bisericii”. Bănescu nu a dat niciun nume, dar aluziile sunt transparent la adresa arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, care a deranjat în mod evident conducerea bisericii în ultimele zile, prin declarațiile legate de posibilitatea mutării datei Paștelui, astfel încât să coincidă cu cel catolic. De altfel, Teodosie este cunoscut pentru declarațiile sale controversate.

Bănescu spune că „un reprezentant oficial al Bisericii, mai ales un sinodal care se pronunță public, vorbind despre lucruri înalte, sau cel puțin importante, ar trebui să se exprime corect gramatical și coerent lexical; - să fie un convingător și (neapărat) inteligibil teolog, bun cunoscător al doctrinei celorlalte confesiuni creștine și bine familiarizat măcar cu „religiile Cărții”, dacă celelalte i se par cumva irelevante; toate compun istoria spirituală a omenirii; - să fie cultivat în sfera relațiilor inter-bisericești, deci respectuos cu alteritatea confesională; nu compătimitor”.

De asemenea, „să fie capabil să explice mesajul creștin evanghelic în termenii actuali ai limbajului accesibil ne-teologilor și tinerilor; Biserica e și a lor; să se simtă nestingherit printre intelectualii cu ascuțit spirit critic, înțelegându-le eventualele confuzii, iluzii sau justificate reproșuri”, a continuat Bănescu.

Afirmația vine după ce fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a spus la Digi24 că în interiorul Bisericii Ortodoxe Române există o diviziune foarte profundă, iar patriarhul Daniel „este exasperat de toate pantalonadele lui ÎPS Teodosie”.

„Nici Patriarhul nu poate să facă orice. El are evident o putere considerabilă, multă influență, dar el nu are majoritate în sinod, contrar a ceea ce poate cred unii. Iar cu Teodosie pur și simplu nu are ce să facă. A fost acea scrisoare care s-a scurs de la sinod, care a fost o punere la punct a ÎPS Teodosie, dar cam asta poate facă Patriarhul, nu mai mult de atât”, a mai spus Paleologu la emisiunea „În fața ta”.

Bănescu a mai spus în postarea sa că un reprezentant al Bisericii trebuie „să știe să asculte; să știe să admire; să conștientizeze și să trateze cauzele reale ale anticlericalismului augmentat, probabil, chiar de el însuși; să se situeze în mod reflex la antipodul propagandistului religios; să fie conectat la cultura vremii, să cunoască relieful mentalității omului de azi, nu de ieri, nu din „epoca de aur””.

În plus, trebuie „să descifreze și demonteze ideologiile epocii în care trăiește; să ascundă cât mai puține schelete în dulap, să recunoască onest elefantul strecurat în cameră și caii troieni din discursul public ideologizat; să nu contrazică niciodată realitatea, să nu se certe cu evidența, evitând astfel ipostaza jenantă a antipaticului și recidivistului personaj Gică Contra”, a mai spus purtătorul de cuvânt al BOR.

Disputa dintre Bănescu și ÎPS Teodosie are loc în contextul dezbaterii privind data sărbătoririi Paștelui, după ce Teodor Baconschi și Adrian Papahagi au propus ca ortodocșii să petreacă Paștele odată cu catolicii și protestanții. ÎPS Teodosie s-a opus vehement.

La această poziție a aderat și Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, care a declarat că Biserica Ortodoxă Română ar trebui să sărbătorească Paștele în același timp cu țările din Vest, după calendarul gregorian.

Purtătorul de cuvânt al BOR a calificat luni cererea ca Paștele să fie celebrat odată cu catolicii drept „ideal absolut dezirabil”, dar a adăugat că decizia depinde de celelalte biserici ortodoxe.

Pe de altă parte, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a transmis că se opune unei astfel de situații: „Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Au alții Sfântă Lumină? N-au. Toți se adună la lumina ortodocșilor și strigă Adevărata Lumină a ortodocșilor. Dar nu îndrăznesc să vină că e greu la ortodocși”.

Vasile Bănescu a criticat această declarație și a spus că invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar eronat și depășit este „compromițătoare intelectual, teologic și moral și trădează inclusiv o perfidă gelozie și patologică zgârcenie confesională”.

