Autoritățile române au decis declararea atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse la București, Victor Makovski, precum și a adjunctului acestuia, Evgeni Ignatiev, drept personae non grata pe teritoriul României, anunță Ministerul de Externe. Numele lui Ignatiev apare într-unul din dosarele legate de Călin Georgescu.

Motivul anunțat de MAE este desfășurarea de activități care contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961.

Aceste elemente au fost comunicate părții ruse astăzi, cu prilejul convocării la sediul MAE a însărcinatului cu afaceri Ambasadei Federației Ruse la București.

Numele lui Evgheni Ignatiev apare într-o înregistrare din dosarul în care Marian Motocu, susținător al lui Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară.

Acesta s-a înregistrat în timp ce sună la Ambasada Federației Ruse și cere să i se facă legătua cu colonelul Evgheni Ignatiev.

„Ziua bună (...) Mă cheamă Motocu Marian, atât știu în rusește. Vreau să vorbesc cu domnul colonel Ignatiev Evgheni (...) My telephone number its 072… (...) My name (n.r. Numele meu este) is Motocu Marian”, este înregistrarea în care Marian Motocu încearcă să facă legătura cu Evgheni Ignatiev.

Alte interceptări publicate de G4 Media indicau că, înainte să sune la Ambasadă, Marian Motocu a avut o conversație cu Călin Georgescu în care acesta din urmă i-a spus lui Motocu că „are un plan” pe care numai el îl cunoaște.

