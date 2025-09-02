Tânărul de 20 de ani care a agresat pe stradă un livrator asiatic, în București, susține că a fost „manipulat”. El a fost audiat marți și se află în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, dar și pentru promovarea de însemne legionare. Deși a declarat că nu se regăsește în nicio mișcare extremistă, tânărul a promovat pe rețelele sociale violența și simbolurile fasciste.

La sediul Parchetului a venit și mama lui, cea pe care tânărul a încercat să o sune în noaptea atacului. Ea susține că fiul său s-ar fi răzbunat la întâmplare după ce sora lui ar fi fost atacată de alți curieri.

„S-au luat niște livratori de sora lui. (...) Copilul ăsta este tăiat din rădăcini, ăsta nu o să mai fie om de societate la ce i s-a întâmplat”, a declarat femeia.

Tânărul a atacat din senin livratorul asiatic, pe care l-a vizat pentru că era „străin și invadator”, potrivit anchetatorilor.

El riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani pentru infracțiunea de loviri și alte violențe din motive rasiale și xenofobe. În paralel, este cercetat și pentru promovarea simbolurilor fasciste.

