Tragerea la sorți de astăzi de la Zurich a stabilit că România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul va avea loc în plasare.

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă.

Dacă trece de primul meci (26 martie), România ar urma să joace pe 31 martie cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

La tragerea la sorți România s-a aflat în urna a patra, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25.

Grupele pentru baraj

Grupa 1

Italia - Irlanda de Nord și Țara Galilor - Bosnia

Grupa 2

Ucraina - Suedia și Polonia - Albania

Grupa 3

Turcia - România și Slovacia - Kosovo

Grupa 4

Danemarca - Macedonia de Nord și Cehia - Irlanda

Urnele pentru tragerea la sorți

Urnele pentru tragerea la sorţi au fost următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcţie de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câştigătoarele de grupă din Liga Naţiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii):

• Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

• Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia

• Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo

• Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Cupa Mondială

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Editor : Sebastian Eduard