Live TV

News Alert Barajul pentru CM 2026:  S-a stabilit adversara României pentru meciul de baraj pentru Cupa Mondială

Data actualizării: Data publicării:
România fotbal
Foto: Profimedia
Din articol
Grupele pentru baraj Urnele pentru tragerea la sorți Cupa Mondială

Tragerea la sorți de astăzi de la Zurich a stabilit că România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul va avea loc în plasare.

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă.

Dacă trece de primul meci (26 martie), România ar urma să joace pe 31 martie cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

La tragerea la sorți România s-a aflat în urna a patra, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25.

Grupele pentru baraj

Grupa 1

Italia - Irlanda de Nord și Țara Galilor - Bosnia

Grupa 2

Ucraina - Suedia și Polonia - Albania

Grupa 3

Turcia - România și Slovacia - Kosovo

Grupa 4

Danemarca - Macedonia de Nord și Cehia - Irlanda

Urnele pentru tragerea la sorți

Urnele pentru tragerea la sorţi au fost următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcţie de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câştigătoarele de grupă din Liga Naţiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii):

• Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
• Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia
• Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo
• Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Cupa Mondială

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Turcii au reacționat INSTANT, după ce au aflat că vor întâlni România la baraj
Digi Sport
Turcii au reacționat INSTANT, după ce au aflat că vor întâlni România la baraj
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Lovitură pentru Guvern de la CCR: contestația AUR privind majorarea...
Horațiu Potra.
Horațiu Potra este adus sub escortă în România. Șeful mercenarilor a...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Tăierea salariilor în instituții. Explicații venite de la Guvern: „E...
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
Proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis azi spre...
Ultimele știri
Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe
(P) Aquatique a fost votată din nou ”Cea mai bună apă minerală plată pentru copii”
Încă 41 de medicamente au fost adăugate pe lista de compensate. Alexandru Rogobete: „Este o schimbare de fond”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Fotbal: Trump ameninţă din nou oraşele democrate cu retragerea de pe lista gazdelor CM 2026
Doctor testing childs blood pressure
De ce cresc cazurile de hipertensiune la copii: Experții avertizează asupra unei bombe cu ceas
Vizita surpriza
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României
box Mohammad Javad Vafaei
Peste 20 de olimpici și sportivi celebri cer Iranului să oprească execuția unui campion la box
teren de sport gorj
Investiții anapoda: Comuna cu teren de sport modern, dar fără gaze și canalizare, unde copiii merg la școală cu microbuz închiriat
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i norocul lui...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
FRF, prima reacţie după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: “Staţi liniştiţi!”. Exclusiv
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Cât este impozitul pentru moștenire în 2025 și cine este scutit de plată. Reguli actualizate din Codul fiscal
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Pro FM
Amândouă au dus o luptă crâncenă cu cancerul. Prințesa Kate, îmbrățișare caldă și emoționantă cu Jessie J
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...