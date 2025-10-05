Live TV

Bărbat rănit după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată

Data actualizării: Data publicării:
masina lovita de tren
Șoferul a suferit multiple traumatisme.

Un bărbat a fost rănit, duminică, după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată din judeţul Suceava. Victima a fost scoasă de pompieri din autoturism, fiind transportată la spital deoarece suferise multiple traumatisme.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, duminică, în legăturp cu faptul că un autoturism a fost lovit de tren, la o trecere la nivel cu calea ferată, pe raza localităţii Trei Movile, comuna Şcheia.

La faţa locului s-au deplasat două echipaje cu accesorii pentru descarcerare, ambulanţa SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, cu medic.

”În interiorul maşinii a rămas încarcerată o persoană. Aceasta este conştientă, cu multiple traumatisme, iar pompierii militari lucrează pentru extragerea ei”, au precizat pompierii.

Bărbatul a fost scos din maşină, iar echipajul de pe ambulanţă a început să îi acorde îngrijiri medicale. 

Rănitul urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Suceava, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
