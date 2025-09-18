Live TV

Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la Bonafarm: „O potențială strategie a unui stat în conflict cu UE"

Sebastian Burduja.
Foto: Inquam Photos / Sabin Cistoveanu
Fostul ministru Sebastian Burduja, în prezent consilier al premierului Ilie Bolojan, trage un semnal de alarmă cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm.

Burduja este de părere că tranzacția este o problemă de securitate națională, afirmă Profit.ro. Cel care controlează grupul este Sándor Csányi, cel mai bogat om din Ungaria, cu o avere de aproape 2 miliarde de euro și unul dintre apropiații lui Viktor Orban.

„Profilul domnului Sándor Csányi transcende calitatea de simplu investitor privat, conturându-se ca un pilon central al modelului de capitalism de stat promovat de guvernul condus de domnul Viktor Orbán. Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune”.
„Prin urmare, o investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României”, afirmă Burduja care a solicitat un raport de specialitate, precum și avize din partea SRI și SIE .

De asemenea, el a cerut analizarea dosarului de vânzare de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Preluare E.On

Acest tip de preluare intervine a doua zi de la retragerea grupului maghiar de stat MVM din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist.

În urmă cu o lună, în urma examinării dosarului și ca urmare a unor discuții aprinse pe această temă, Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) hotărâse să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării propunerea de neavizare a operaţiunii notificate privind achiziţionarea unui procent din capitalul social al E.ON Energie România S.A.. CSAT ar fi trebuit să se pronunțe în 90 de zile. 

Un rol activ în monitorizarea acestei preluări l-a avut Sebastian Burduja, ministrul energiei, care la începutul anului îi transmisese un mesaj ministrului ungar de externe că „nu vom mai lăsa vreodată securitatea energetică a Europei în mâinile celor care au folosit şi folosesc energia ca armă de şantaj”. Ministrul a arătat că România este, în prezent, cel mai mare producător de gaze al Uniunii Europene şi îşi va dubla capacitatea de producţie în 2 ani prin proiectul Neptun Deep, astfel că va contribui esenţial la întărirea securităţii energetice a regiunii.


 

 

