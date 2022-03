Campanie Digi24 și UNICEF pentru Ucraina. Mii de familii sunt despărțite de război, impresionați de drama lor românii le sar în ajutor

Unele din cele mai emoționante imagini în aceste zile vin de la granița Ucrainei cu România și îi au în centru pe copiii refugiaților. Pentru ei, copilăria s-a terminat brusc, în zgomotul bombelor care cad. Cu jucării în mâini, micuții fug alături de mamele lor din calea războiului. Părinții fac orice să îi salveze, iar românii încearcă să îi ajute cum pot. Digi24, alături de Digi România, în parteneriat cu UNICEF lansează astăzi o campanie umanitară pentru refugiații războiului din Ucraina.

Începând cu ora 9, veți putea face donații, veți putea fi parte din binele pe care acești oameni îl așteaptă.

Sunt 7,5 milioane de copii în pericol și extrem de mulți rătăcesc prin țări străine, care acum trebuie să le devină casă.

Elena are 30 de ani, a plecat din Ucraina cu mama sa și cei 3 copii. Un copil are 9 ani și jumătate, altul 7 ani și jumătate și unul are un an și 10 luni.

"Aseară, ne-am speriat foarte tare când au sunat sirenele. Am trezit copiii, dar nu ne-am putut hotărî să plecăm. Astăzi, am reușit să venim peste graniță. Am decis să plecăm", povestește femeia.

A lăsat în urmă doi frați, cu care nu a mai vorbit de când a trecut vama. Speranța că se vor revedea într-o bună zi le dă putere.

"Avem o armată minunată, un președinte minunat și cred că ei vor putea apăra țara și noi ne vom putea întoarce acasă", adaugă ea.

În corturile care îi găzduiesc pe refugiați când ajung pe teritoriu românesc sunt în special mame cu copii. Într-unul din ele sunt 10 copii, iar cel mai mic are un an și 10 luni.

Impresionați de situația ucrainenilor, foarte mulți români își găzduiesc vecinii de peste graniță în casele lor.

"Toți copiii care vin o să-i vedeți la mine acasă. Toți sunt nepoțeii mei", spune o femeie.

"Sunt afară doi copii mici cu o femeie. Plâng copiii pe rupte. Mergem să-i ducem la cazare. La oameni acasă, să-i primească, să aibă unde să se spele", adaugă alta.

În primele 5 zile ale războiului au trecut granița spre România pe la Vama Siret peste 30.000 de ucraineni.





