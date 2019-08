Cazul Caracal, pretext de fake news cu Deveselu

Se fac trei săptămâni de când a izbucnit criza Caracal. Încă de la început, în comunicarea publică în legătură cu această criză a existat o informație, care, mai direct sau insidios, și-a făcut loc în opinia publică: informația cum că, cumva, ceea ce s-a întâmplat la Caracal are legătură cu baza militară de la Deveselu. La un moment dat, au existat oameni care chiar măsurau distanța dintre casa lui Gheorghe Dincă și Deveselu. S-a vorbit despre celulele de telefonie mobilă de la Deveselu, despre faptul că Gheorghe Dincă are legătură cu o rețea de trafic de carne vie care deservea baza de la Deveselu. Orice, numai să intre în cadru și Deveselu!

Cazul Caracal, deturnat de teoriile conspirației

„Nu este întâmplător acest lucru, pentru că deși scandalul, cazul Caracal, este un caz românesc, acest gen de teoria conspirației a fost folosit în multe alte părți unde se află trupe NATO, nu neapărat americane. Întâmplarea face că la Deveselu sunt și americane. De altfel, observau și cei de la Direcția de Dezinformare de la Comisia Europeană, cei care promovează aceste idei sunt în primul rând cei de la Sputnik Moldova, care este un site apropiat Guvernului rus, așa cum este și Russia Today, deci finanțat de Guvernul rus, și care încearcă să sugereze că există conspirații americane peste tot”, a comentat profesorul Cristian Pîrvulescu la „Jurnalul de Seară” de la Digi24.

„Ideea aceasta a unei conspirații la Deveselu prinde, așa cum a prins în Lituania ideea unui viol, în 2017. Acolo erau acuzate trupele germane NATO că ar fi fost de vină și evident era vorba despre o tânără cu nume rusesc, de orgine rusă, care ar fi fost violată de soldații germani, iar autoritățile lituaniene ar fi ascuns toate aceste fapte. Fals! O informație falsă acolo, așa cum nu este o informație verificată nici acum, în România, în niciun fel, dar unii încearcă să profite de asta”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

„Mie mi s-a părut că această informație a fost sistematică, această idee este reluată permanent. Nu știu dacă întotdeauna vorbim despre un plan sau e pur și simplu modul în care teoria conspirației funcționează. Oamenii cred că există conspirații. Toți credem în cel puțin o conspirație. Am căzut în această capcană, am fost educați în spiritul teoriei conspirației, școala pe care am făcut-o ne-a sugerat că au existat conspirații. Știți care e culmea? Că au și existat conspirații! Uneori, există. Dar de cele mai multe ori sunt politicieni sau jurnaliști sau manipulatori publici care doresc să folosească un eveniment pentru a obține un anume rezultat. Asta vedem și la Caracal”, a punctat profesorul Pîrvulescu.

Un scandal de genul acesta poate să destabilizeze un guvern, poate să ducă la alegeri anticipate, într-o țară normală - România nu este o țară normală - un scandal de genul acesta poate să ducă la demisii: nu doar a unui ministru proaspăt așezat pe post sau a unor șefi de servicii și autorități, ci demisii importante, a arătat Cristian Pîrvulescu.

De ce este important Deveselu pentru a fi luat ca țintă pentru fake news?

Deveselu înseamnă prezența americană în România, iar pentru propaganda rusă este extrem de important să decredibilizeze și să prăbușească imaginea aliaților, spune jurnalistul Ion M. Ioniță.

Pe de altă parte, fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu reamintește că primul pas concret pentru înființarea bazei de la Deveselu s-a făcut în octombrie 2013, or se vehiculează că ar fi fost vorba de o rețea de trafic cu minore, care exista însă încă din 2012. „Dar până în octombrie 2013 nu era picior de american acolo!” - a subliniat fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.

În al doilea rând, spune diplomatul, în jurul Mării Negre, nu există decât în România reprezentare militară americană: Deveselu, Kogălniceanu, Câmpia Turzii.

Un alt treilea fapt de care trebuie să ținem cont este că Exxon, compania americană care a investit sute de milioane de dolari în perimetrele de la Marea Neagră, pleacă din România, ca urmare a legislației în domeniu schimbate de curând de puterea de la București.

Un al patrulea aspect: După căderea tratatului INF privind forțele nucleare intermediare, baza de la Deveselu a rămas practic singurul avanpost de descurajare nucleară spre Est. Federația Rusă este acuzată că a dezvoltat rachete nucleare SSC-8, care ar încălca Tratatul INF. „Baza de la Deveselu este în acest moment un asset de securitate cu valoare exponențial crescută în ceea ce privește securitatea regională”, spune Diaconescu.

Ce se poate întâmpla după un fake news

În acest moment, mai circulă pe piață următoarele informații false (sunt pe site-ul Comisiei Europene dedicat dezinformărilor): că partea de dreapta din politicienii din statele baltice sunt pedofili; că scandalul Skripal din Marea Britanie a fost generat artificial pentru că doreau să acopere, tot așa, niște scandaluri de pedofilie pe care Theresa May le-a acoperit, la rândul său, când era ministru de interne; că NATO va ataca Turcia; că ar trebui să fim recunoscători lui Stalin, noi, ceho-slovacii și ungurii, pentru că el a decis și el a impus ca noi să fim state independente. Se discută despre asta la seminare, se discută la reuniuni internaționale, sunt invitați, vin istorici, vin politicieni, care explică lucrurile astea public, a arătat Cristian Diaconescu, în opinia căruia oamenii trebuie să aibă alternativă la informații și să judece singuri.

După astfel de forme de manipulare, când au reușit, urmează și o formă de organizare, nu rămân doar niște simple exerciții de demnitate, atrage atenția Cristian Diaconescu.

Cristian Pîrvulescu este de părere că asistăm la o strategie, în care serviciile ruse folosesc oameni, chiar îi plătesc pentru a „juca” anumite scene și pentru a induce în eroare opinia publică și aduce în acest sens două exemple, din Suedia și Germania, citând un articol recent din The New York Times scris de o laureată a premiului Pulitzer.

În plus, reamintește Cristian Pîrvulescu, cazul scandalului Bodnariu a fost foarte bine folosit pentru a demonstra că drepturile omului - drepturile copilului nu sunt altceva decât drepturi ale omului - sunt o chestiune occidentală lipsită de sens și asta a stat la baza atacului Coaliției pentru Familie împotriva statului liberal. „Așa ceva se poate întâmpla și acum. Deja fragilitatea statului român este evidentă. Ce constatăm? Că structurile locale de putere sunt în asemenea măsură corupte, încât este foarte greu să fie relansate. Reforma ar fi trebuit să înceapă de acolo. Păi cum ar putea doamna Dăncilă sau domnul Tăriceanu să înceapă o astfel de reform în momentul de față? Și o va putea face dl. președinte Iohannis, dacă recâștigă alegerile? Mă întreb”, a încheiat politologul.

Urmăriți mai jos discuția integrală de la „Jurnalul de Seară”: