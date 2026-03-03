Copii bătuți și obligați să cerșească pe străzile Capitalei. Părinții cheltuiau banii pe alcool și jocuri de noroc

Doi părinți care și-au obligat cei patru copii să cerșească pe străzile din Sectorul 5 al Capitalei, sub amenințarea violenței, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, banii strânși de minori erau folosiți pentru chirie, alimente, alcool, țigări și jocuri de noroc. Alți doi tineri care îi transportau și îi supravegheau pe copii au fost plasați sub control judiciar, relatează News.ro.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de patru persoane cercetate pentru exploatarea cerșetoriei.

Anchetatorii susțin că, în perioada noiembrie 2025 – februarie 2026, prin amenințări cu acte de violență fizică și injurii, părinții a patru copii i-au determinat pe aceștia să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material pe mai multe străzi din Sectorul 5.

Sumele obținute de minori erau preluate de părinți și folosite pentru plata chiriei locuinței în care familia trăiește, pentru cumpărarea de alimente, băuturi alcoolice și țigări, dar și pentru practicarea jocurilor de noroc.

Cei doi părinți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de exploatarea cerșetoriei.

În același dosar, doi tineri majori care îi însoțeau și îi supravegheau pe minori în locurile unde aceștia erau obligați să cerșească au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Urmărirea penală este efectuată de polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Poliției Sectorului 4, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

