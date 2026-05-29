Ce tip de dronă era cea căzută pe blocul din Galați. Anunțul MApN

Ministerul Apărării Naționale a precizat vineri dimineață că drona căzută pe blocul din Galați era rusească, de tip Geran 2. Dronele Geran fabricate de Rusia sunt construite pe baza modelului iranian Shahed.

„Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați unde s-a prăbușit o dronă, în dimineața zilei de 29 mai.

Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a precizat MApN vineri dimineață.

Dronele Geran fabricate de Rusia au fost dezvoltate pe baza modelului de dronă iraniană Shahed, pe care Rusia le-a folosit intens împotriva Ucrainei de la începutul războiului.

Reprezentanții ministerului au mai precizat că cele două persoane care au fost rănite în urma exploziei au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

„Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, mai precizează MApN.

