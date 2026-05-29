Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să amenințe securitatea cetățenilor săi. Ce i-a transmis șeful NATO

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că a discutat cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, privind incidentul cu drona din Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. La rândul său, Mark Rutte a transmis „solidaritatea absolută” a Alianței cu România și a reafirmat că NATO „este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”.

„Am avut o convorbire cu Secretarul General al NATO, în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis președintele.

„Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO”, a precizat el.

Șeful statului i-a mulțumit lui Mark Rutte și Aliaților pentru solidaritate și a anunțat că „a convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă”.

„România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români”, se mai arată în mesajul lui Nicușor Dan.

Rutte: „NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”

Mark Rutte a transmis, de asemenea, că l-a asigurat pe Nicușor Dan în cadrul convorbirii de „solidaritatea absolută a NATO cu România”.

„Mi-am exprimat compasiunea pentru persoanele rănite în acest incident. Am reafirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm nivelul de pregătire pentru a descuraja și a apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor”, a arătat șeful NATO.

Acesta a punctat că este „un pericol pentru noi toți.” comportamentul „imprudent al Rusiei”: „Ei continuă să vizeze civili și infrastructura civilă în întreaga Ucraină. Iar noaptea trecută a arătat încă o dată că implicațiile războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la graniță”.

„Războiul Rusiei trebuie să se încheie, la fel și ignorarea de către Rusia a siguranței civililor. În ceea ce ne privește, vom continua să ne consolidăm capacitatea de descurajare și apărare pe plan intern și să sprijinim în continuare Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii Rusiei”, a mai arătat Rutte.

