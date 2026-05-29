Kaja Kallas: Prăbușirea unei drone rusești în Galați este o încălcare gravă a suveranității României. UE transmite deplină solidaritate

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat, despre incidentul cu drona din Galați, că reprezintă „o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european”. Ea a anunțat că a discutat cu ministra de Externe Oana Țoiu pentru a transmite „deplina solidaritate a UE cu România”.

„Prăbușirea unei drone rusești într-un bloc de apartamente din Galați a fost o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european”, a transmis Kaja Kallas într-un mesaj pe rețeaua socială X.

Şefa diplomaţiei europene a anunțat că a vorbit cu ministra de Externe Oana Țoiu „pentru a transmite deplina solidaritate a UE cu România”.

„Rusia a încetat de mult să mai respecte frontierele”, a arătat Kallas. „Moscova nu poate fi lăsată să încalce spațiul aerian european fără consecințe”, a mai precizat ea.

Kallas a mai transmis că miniștrii de Externe ai UE „au promis ieri că vor intensifica presiunea asupra Rusiei, vor crește sprijinul pentru Ucraina și vor investi în consolidarea capacităților de apărare ale Europei”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul șefei politicii externe a UE a venit după ce o dronă rusească s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

În urma incidentului, președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a discuta implicaţiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul naţional” de la începutul războiului din Ucraina.

Citește și: VIDEO MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați: „Timpul a fost extrem de scurt”





Editor : C.S.